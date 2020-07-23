В Улан-Удэ оба водителя после ДТП обвиняли друг друга

Авария произошла на проспекте Автомобилистов
Сегодня в 13.30 часов на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ столкнулись «Ниссан Седрик» и микрогрузовик «Киа Бонго».
Авария вызвала огромный затор на дороге. Водители же долго разбирались и никак не могли к единому мнению. Каждый из них обвинял в столкновении другого. Во время споров водитель «Киа Бонго» указывал на манёвры «Ниссана». Второй водитель, в свою очередь, считал, что именно микрогрузовик выехал на полосу встречного движения.
Ни один из мужчин не получил травм.
Также небольшое ДТП произошло сегодня около 7.30 часов утра возле кладбища. На дороге в Тальцы перед пешеходным переходом «Тойота Карина» врезалась в «Тойоту Премио». Авария обошлась без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на федеральной трассе в Иркутской области погибла пенсионерка-водитель из Бурятии
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