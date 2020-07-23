Пенсионерка из Бурятии погибла в ДТП в Иркутской области

63-летняя женщина-водитель совершила смертельную ошибку
Сегодня рано утром на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области погибла жительница Бурятии.
63-летняя жительница Кабанского района ехала на автомобиле в сторону Иркутска. Женщина выехала на полосу для встречного движения и врезалась в припаркованную фуру.
- Прибывшие на место происшествия спасатели и медики извлекли пострадавшую из салона авто и приняли меры к её госпитализации. По дороге в больницу пенсионерка скончалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По факту ДТП проводится доследственная проверка.
Полицейские разыскивают родственников погибшей, их просят сообщить о себе по телефону: 8 (39550)4-15-37.
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