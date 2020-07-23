Пенсионерка из Бурятии погибла в ДТП в Иркутской области





Сегодня рано утром на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области погибла жительница Бурятии.63-летняя жительница Кабанского района ехала на автомобиле в сторону Иркутска. Женщина выехала на полосу для встречного движения и врезалась в припаркованную фуру.- Прибывшие на место происшествия спасатели и медики извлекли пострадавшую из салона авто и приняли меры к её госпитализации. По дороге в больницу пенсионерка скончалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.По факту ДТП проводится доследственная проверка.Полицейские разыскивают родственников погибшей, их просят сообщить о себе по телефону: 8 (39550)4-15-37.