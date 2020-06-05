В Бурятии поймали браконьера на озере Гусиное

Мужчина выловил более 30 щук, плотвы и окуня
В рамках операции «Путина» полицейские пресекли незаконный вылов рыбы в нерестовый период в Селенгинском и Баргузинском районах, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Так, на берегу озера Гусиное полицейские задержали 42-летнего жителя Гусиноозёрска. Он с помощью рыболовной сети и резиновой лодки вылавливал рыбу. У него изъяты 32 особи щуки, плотвы и окуня (8,6 килограммов). Ущерб оценён на сумму более 20 тысяч рублей.
Аналогичный факт зарегистрирован в Баргузинском районе. 38-летний житель районного центра выловил в реке Баргузин, расположенной неподалёку от села, восемь особей щуки, сазана и карася. Общий вес добытой рыбы составил пять килограммов. Для её добычи сельчанин также использовал сети и лодку. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Возбуждены уголовные дела.
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Происшествия, Фото:
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