Мошенник из Бурятии зарабатывал на объявлениях о пропаже вещей









Мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера и провёл в местах лишения свободы в общей сложности порядка 15 лет. Освобождён по отбытию наказания в 2016 году.



- Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств. Ведётся следствие. Злоумышленник заключён под стражу, - уточнили в МВД по Бурятии.



Сотрудники уголовного розыска и ОМОН Бурятии задержали подозреваемого в мошенничествах. Это 47-летний житель Прибайкальского района, который около года назад прибыл в Бурятию.- Уже установлена его причастность к пяти фактам мошеннических действий, совершённым с декабря прошлого года по февраль текущего. Жертвами противоправных деяний стали жители других регионов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.В социальной сети мужчина находил объявление о пропаже вещей – сумок, документов, сотовых телефонов, велосипедов. Затем созванивался с их владельцами. Говорил, что нашёл потерянные вещи и предлагал вернуть за вознаграждение - от 2,5 до 6 тысяч рублей.Деньги он просил перевести через банкомат на абонентский номер. Взамен обещал вернуть вещь.- В двух случаях подозреваемому удалось обмануть граждан, ущерб составил 3400 рублей. В трёх случаях собеседники, распознав обман, отказались от перевода денег, - уточнили в МВД.