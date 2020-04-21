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Мошенник из Бурятии зарабатывал на объявлениях о пропаже вещей

Мошенник из Бурятии зарабатывал на объявлениях о пропаже вещей
Происшествия, 
Аферист из Бурятии обманывал жителей разных регионов

Сотрудники уголовного розыска и ОМОН Бурятии задержали подозреваемого в мошенничествах. Это 47-летний житель Прибайкальского района, который около года назад прибыл в Бурятию.

- Уже установлена его причастность к пяти фактам мошеннических действий, совершённым с декабря прошлого года по февраль текущего. Жертвами противоправных деяний стали жители других регионов, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В социальной сети мужчина находил объявление о пропаже вещей – сумок, документов, сотовых телефонов, велосипедов. Затем созванивался с их владельцами. Говорил, что нашёл потерянные вещи и предлагал вернуть за вознаграждение - от 2,5 до 6 тысяч рублей.

Деньги он просил перевести через банкомат на абонентский номер. Взамен обещал вернуть вещь.

- В двух случаях подозреваемому удалось обмануть граждан, ущерб составил 3400 рублей. В трёх случаях собеседники, распознав обман, отказались от перевода денег, - уточнили в МВД. 



Мужчина был неоднократно судим за преступления имущественного характера и провёл в местах лишения свободы в общей сложности порядка 15 лет. Освобождён по отбытию наказания в 2016 году.

- Возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств. Ведётся следствие. Злоумышленник заключён под стражу, - уточнили в МВД по Бурятии. 
мошенничество
 
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