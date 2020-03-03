В Иркутской области 17-летний пьяный водитель врезался в забор

Авария произошла в посёлке Усть-Ордынский ночью 2 марта. Несовершеннолетний водитель автомобиля «Toyota Wish», принадлежащего его матери, не справился с управлением и врезался в забор.







Кроме того, в отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.











В Эхирит-Булагатском Иркутской области районе сотрудники Госавтоинспекции доставили в отдел полиции 17-летнего парня, который попал в ДТП.Установлено, что юный водитель был пьян. Как выяснилось, молодой человек уже попадал в поле зрения инспекторов ГИБДД за аналогичное преступление летом прошлого года. Тогда юноша понёс административное наказание, оплатив штраф в размере 30 тысяч рублей.По факту случившегося проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.