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03 Марта

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В Иркутской области 17-летний пьяный водитель врезался в забор

В Иркутской области 17-летний пьяный водитель врезался в забор
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В Эхирит-Булагатском Иркутской области районе сотрудники Госавтоинспекции доставили в отдел полиции 17-летнего парня, который попал в ДТП.

Авария произошла в посёлке Усть-Ордынский ночью 2 марта. Несовершеннолетний водитель автомобиля «Toyota Wish», принадлежащего его матери, не справился с управлением и врезался в забор.


Установлено, что юный водитель был пьян. Как выяснилось, молодой человек уже попадал в поле зрения инспекторов ГИБДД за аналогичное преступление летом прошлого года. Тогда юноша понёс административное наказание, оплатив штраф в размере 30 тысяч рублей.

По факту случившегося проводится всесторонняя проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, в отношении родителей составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.


ДТП
 
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