Они угрожали прохожему пневматическим пистолетом
В Чите 24 января в полицию поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о том, что ночью в районе железнодорожного вокзала четверо мужчин, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него сотовый телефон «Айфон СЕ».
Сотрудники ППС задержали подозреваемых, трёх читинцев и 18-летнего жителя посёлка Онохой в Бурятии. У подозреваемых изъяты пневматический пистолет, бита, кухонный нож, вязаная шапочка с прорезями для глаз.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Житель Бурятии и три читинца отобрали у прохожего телефон
Происшествия, Фото:
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