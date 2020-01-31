Житель Бурятии и три читинца отобрали у прохожего телефон

Они угрожали прохожему пневматическим пистолетом



В Чите 24 января в полицию поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о том, что ночью в районе железнодорожного вокзала четверо мужчин, угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него сотовый телефон «Айфон СЕ».



Сотрудники ППС задержали подозреваемых, трёх читинцев и 18-летнего жителя посёлка Онохой в Бурятии. У подозреваемых изъяты пневматический пистолет, бита, кухонный нож, вязаная шапочка с прорезями для глаз.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

