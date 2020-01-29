Братчанку осудили за нападение с ножницами на полицейского

Полицейские приехали на вызов о попытке суицида
33-летняя жительница Братска совершила покушение на женщину-полицейского, инспектора по делам несовершеннолетних.
Вечером 25 октября 2019 года инспектор и участковый прибыли на вызов о суициде. Пьяная женщина, по словам соседей, пыталась покончить с собой на глазах у малолетнего ребёнка. Сама женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Инспектор пояснила, что ей необходимо проследовать в отдел полиции для решения вопроса об изъятии ребёнка из семьи. На слова инспектора женщина стала вести себя агрессивно, выражалась грубой нецензурной бранью. Вооружившись ножницами, она ударила ими в шею инспектора.
Сотрудницу спас участковый, оттолкнувший коллегу.
Осуждённая в судебном заседании признала вину полностью. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Также её отправили на приём к наркологу.
В качестве смягчающих наказание обстоятельств были учтены совершение преступления впервые, признание вины, принесение извинений потерпевшей, наличие несовершеннолетних детей, состояние здоровья осужденной. Кроме того, женщина не судима и трудоустроена.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Братского городского суда.
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