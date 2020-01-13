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В выходные в Бурятии произошло 14 пожаров

В выходные в Бурятии произошло 14 пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Девять из них были в районах

За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 14 пожаров, девять из которых произошли в районах.

В том числе 11 и 12 января горели три бани. Пожары произошли в Закаменском и Кяхтинском районах. Их причиной стал перекал печи и оставление легкосгораемых предметов вблизи топящейся печи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января в задымлённом помещении из-за истлевшего одеяло, накинутого на чугунок, погибла женщина.


пожар
 
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