Девять из них были в районах
За минувшие выходные в Бурятии зарегистрировано 14 пожаров, девять из которых произошли в районах.
В том числе 11 и 12 января горели три бани. Пожары произошли в Закаменском и Кяхтинском районах. Их причиной стал перекал печи и оставление легкосгораемых предметов вблизи топящейся печи, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 января в задымлённом помещении из-за истлевшего одеяло, накинутого на чугунок, погибла женщина.
В выходные в Бурятии произошло 14 пожаров
Происшествия, Фото:
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