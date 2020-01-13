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В Бурятии мужчина погиб из-за одеяла на чугунке

В Бурятии мужчина погиб из-за одеяла на чугунке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одеялом мужчина укутал чугунок с картофелем

Вчера, 12 января, в селе Бичура в жилом доме погиб мужчина, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

На пульт пожарной части поступило сообщение о задымлении в доме. На момент прибытия пожарных жилое строение было сильно задымлено, однако открытое горение отсутствовало. В подполье пожарные обнаружили тело мужчины.

Причиной трагедии стало истлевшее одеяло, которым был накрыт картофель и чугунок с горячими углями. Огонь перешёл на одеяло, помещение оказалось задымлено, и мужчина отравился угарным газом.

Всего в выходные в Бурятии произошло 14 пожаров.

Как сообщал «Байкал-Daily», 10 января пожар унёс жизнь 31-летнего жителя села Новый Заган Мухоршибирского района Бурятии.


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