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В Бурятии за выходные горели три жилых дома

В Бурятии за выходные горели три жилых дома
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожары произошли из-за короткого замыкания и неосторожного обращения с огнём

В Бурятии за минувшие выходные произошло 12 пожаров, 9 из которых зарегистрированы в районах республики.

В селе Халзаново Прибайкальского района загорелся жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горело потолочное перекрытие. В результате возгорания огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м., распространение огня было предотвращено пожарными.

Причиной пожара, по предварительной версии, послужило короткое замыкание электропроводки, возникшее из-за перегруза электросети и несработавшего аппарата защиты.

Ещё два жилых дома стали объектами пожаров в ДНТ «Радуга» Тарбагатайского района и в селе Мотня Бичурского района. В результате пожаров у первого дома огнём повреждена внешняя стена здания и крыльцо на общей площади 4 кв.м., во втором повреждён пол на площади 2 кв.м.

Причиной обоих пожаров, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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