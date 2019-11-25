Пожары произошли из-за короткого замыкания и неосторожного обращения с огнём
В Бурятии за минувшие выходные произошло 12 пожаров, 9 из которых зарегистрированы в районах республики.
В селе Халзаново Прибайкальского района загорелся жилой дом. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горело потолочное перекрытие. В результате возгорания огнём повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м., распространение огня было предотвращено пожарными.
Причиной пожара, по предварительной версии, послужило короткое замыкание электропроводки, возникшее из-за перегруза электросети и несработавшего аппарата защиты.
Ещё два жилых дома стали объектами пожаров в ДНТ «Радуга» Тарбагатайского района и в селе Мотня Бичурского района. В результате пожаров у первого дома огнём повреждена внешняя стена здания и крыльцо на общей площади 4 кв.м., во втором повреждён пол на площади 2 кв.м.
Причиной обоих пожаров, вероятно, послужило неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии за выходные горели три жилых дома
Происшествия, Фото:
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