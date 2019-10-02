В Бурятии пресекли канал контрабанды золота в Китай

Силовики на месте незаконной добычи задержали три группы нелегальных золотодобытчиков



В Баунтовском районе правоохранительные органы пресекли деятельность контрабандистов, которые занимались незаконной добычей золота, сообщил источник «Байкал-Daily».



Установлено, что в районе ручья Кайкадон на лицензионном участке, принадлежащем одной из коммерческих структур, граждане Китая вели добычу золота с нарушением лицензионных условий.



20 сентября в Баунтовский район вылетели сотрудники правоохранительных органов, силовики высадились прямо на месте добычи. В результате проведённых мероприятий были задержаны три группы нелегальных золотодобытчиков численностью 4, 6 и 12 человек. Как выяснилось, среди задержанных присутствовали 12 граждан КНР, которые на протяжении длительного времени создавали условия для незаконной добычи золота.



Также было установлено, что нарушители охотились на животных, занесённых в Красную книгу Бурятии, вылавливали биоресурсы в нарушение законодательства России.



Незаконная добыча золота носила организованный характер. Использовалась высокоэффективная дорогостоящая тяжёлая техника, профессиональное оборудование, а также установлены признаки создания инженерной инфраструктуры, вследствие чего варварским способом нарушены русла рек, вырублены лесные массивы.



По информации источника, незаконный промысел золота являлся начальной стадией для реализации противозаконных схем, связанных с контрабандным вывозом драгоценных металлов из России в Китай.



В настоящее время решается вопрос о привлечении задержанных лиц к уголовной ответственности.



