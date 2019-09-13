Цена на АИ-98 осталась без изменений
За прошедшую неделю в Улан-Удэ повысилась стоимость бензина марки АИ-92 на 16 копеек или 0,4 %, АИ-95 на 24 копейки или 0,5 % и дизельного топлива на 13 копеек или 0,3 %. Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась. Таковы данные, которые представила администрация Улан-Удэ.
В Иркутске и Чите стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась.
В Улан-Удэ подорожал бензин АИ-92 и АИ-95
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