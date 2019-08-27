 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Августа

Все за шубой: в Улан-Удэ пройдёт большая меховая ярмарка от производителя

26 Августа

Популярное

Житель Бурятии утонул в озере на глазах сына

Житель Бурятии утонул в озере на глазах сына
Происшествия, 
С начала года в Бурятии на воде погибли уже 29 человек

23 августа в Северо-Байкальском районе на озере Кичерское утонул мужчина.

- Отец с сыном катались на моторной лодке, ни ребёнок, ни отец не надели спасательные жилеты. Это, скорее всего, и явилось причиной утопления взрослого человека. Лодка начала делать резкие движения, оба пассажира выпали. Местные рыбаки, которые находились рядом, успели вытащить из воды ребёнка. Отца спасти не удалось, - сообщил главный государственный инспектор ГУ МЧС Николай Зайцев.

По его словам, несчастный случай произошёл именно по причине игнорирования простыми мерами безопасности. Спасательные жилеты лежали в лодке, под сидениями. Трагического случая можно было избежать.

С начала года в Бурятии произошло 36 происшествий на воде, при которых погибли 29 человек, среди них – 8 детей. Количество спасённых за этот период составляет 14 человек.

Самое большое количество нарушений в этом году фиксируется по статье 11.10 КоАП РФ – плавание на маломерном судне без спасательного жилета. Было зафиксировано 110 таких административных нарушений.

В конце июля в административный кодекс внесли изменения. Теперь штраф за управление маломерным судном без прохождения технического осмотра составляет от 5000 до 10 000 рублей; управление или передача маломерного средства тому, кто не имеет удостоверения судоводителя наказывается штрафом от 10 000 до 15 000 рублей; управление незарегистрированным маломерным средством наказывается штрафом от 15 000 до 20 тысяч рублей. Поправки уже вступили в силу.


смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ 15-летний вор выпрыгнул из окна на глазах росгвардейцев
В Улан-Удэ 15-летний вор выпрыгнул из окна на глазах росгвардейцев
Происшествия, 27.08.2019
Задержанный сбежал из социально-реабилитационного центра
В Иркутской области мужчина прогуливался с пакетом марихуаны
В Иркутской области мужчина прогуливался с пакетом марихуаны
Происшествия, 27.08.2019
Он пояснил, что собирал её для личного потребления
Житель Бурятии утонул в озере на глазах сына
Житель Бурятии утонул в озере на глазах сына
Происшествия, 27.08.2019
С начала года в Бурятии на воде погибли уже 29 человек
Забайкалец угнал старый мотоцикл
Забайкалец угнал старый мотоцикл
Происшествия, 27.08.2019
Транспортное средство находилось в гараже
В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке
В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке
Происшествия, 27.08.2019
Одна машина въехала в кусты, другая – в бордюр
В Тулуне «Ниссан X-TRAIL» сбил 7-летнего мальчика
В Тулуне «Ниссан X-TRAIL» сбил 7-летнего мальчика
Происшествия, 27.08.2019
Ребёнок внезапно выскочил на дорогу
Иркутянка сама перевела аферистам 48 тысяч
Иркутянка сама перевела аферистам 48 тысяч
Происшествия, 27.08.2019
Она получила сообщение в соцсети от своей подруги с просьбой занять деньги
В Улан-Удэ горел нежилой дом
В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия, 27.08.2019
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём
В Кяхтинском районе Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
В Кяхтинском районе Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
Происшествия, 27.08.2019
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности
18-летний студент в Бурятии украл вещи
18-летний студент в Бурятии украл вещи
Происшествия, 27.08.2019
Хозяева дома находились в длительном отъезде
В Иркутске сотрудники ФСИН спасли людей на пожаре
В Иркутске сотрудники ФСИН спасли людей на пожаре
Происшествия, 27.08.2019
Они помогли эвакуироваться жильцам дома и вызвали пожарных
В Бурятии ищут свидетелей наезда на палатку на Байкале
В Бурятии ищут свидетелей наезда на палатку на Байкале
Происшествия, 27.08.2019
В палатке, на которую наехала пьяная девушка, были супруги
В Бурятии под видом легальной рубки уничтожили лес на 10 миллионов
В Бурятии под видом легальной рубки уничтожили лес на 10 миллионов
Происшествия, 27.08.2019
Легальный лесозаготовитель в Бурятии начал незаконно вырубать деревья. ВИДЕО

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^