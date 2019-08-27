Житель Бурятии утонул в озере на глазах сына

С начала года в Бурятии на воде погибли уже 29 человек



23 августа в Северо-Байкальском районе на озере Кичерское утонул мужчина.



- Отец с сыном катались на моторной лодке, ни ребёнок, ни отец не надели спасательные жилеты. Это, скорее всего, и явилось причиной утопления взрослого человека. Лодка начала делать резкие движения, оба пассажира выпали. Местные рыбаки, которые находились рядом, успели вытащить из воды ребёнка. Отца спасти не удалось, - сообщил главный государственный инспектор ГУ МЧС Николай Зайцев.



По его словам, несчастный случай произошёл именно по причине игнорирования простыми мерами безопасности. Спасательные жилеты лежали в лодке, под сидениями. Трагического случая можно было избежать.



С начала года в Бурятии произошло 36 происшествий на воде, при которых погибли 29 человек, среди них – 8 детей. Количество спасённых за этот период составляет 14 человек.



Самое большое количество нарушений в этом году фиксируется по статье 11.10 КоАП РФ – плавание на маломерном судне без спасательного жилета. Было зафиксировано 110 таких административных нарушений.



В конце июля в административный кодекс внесли изменения. Теперь штраф за управление маломерным судном без прохождения технического осмотра составляет от 5000 до 10 000 рублей; управление или передача маломерного средства тому, кто не имеет удостоверения судоводителя наказывается штрафом от 10 000 до 15 000 рублей; управление незарегистрированным маломерным средством наказывается штрафом от 15 000 до 20 тысяч рублей. Поправки уже вступили в силу.





