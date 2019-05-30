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В Тарбагатайском районе Бурятии локализовали лесной пожар

В Тарбагатайском районе Бурятии локализовали лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огнём повреждён лес на территории 18 га

За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и локализован один лесной пожар площадью 18 га в Тарбагатайском районе. На тушении пожара было задействовано более 40 человек, из числа лесной охраны, пожарных-десантников, арендаторов.

- Кроме того, на территории Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 1 термоточка в Еравнинском районе в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения, в связи с тем, что по данному пожару отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинён, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

С начала 2019 года сотрудники Республиканского агентства лесного хозяйства, МВД, МЧС провели более 9000 рейдов, составлено 1578 административных протоколов. Всего рассмотрено 546 административных дел, сумма наложенных штрафов составила около 2 млн. рублей. Поступило около 500 сообщений от населения по факту лесных пожаров. За пожароопасный сезон выявлено 4 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено 17 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 1 лицо.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44
лесные пожары
 
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