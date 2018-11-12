Злоумышленник воспользовался моментом, пока все спали
В феврале текущего года мужчина ехал в пассажирском поезде «Владивосток-Москва». При подъезде к Иркутску злоумышленник спустился со своего пассажирского места на свободное. Заметив, что все пассажиры вагона спят, а их сотовые телефоны лежат без присмотра, он похитил три телефона. Один из мобильников лежал на полке рядом с хозяином, второй в сетке-полочке пассажирского места, и третий около подушки пассажира.
За совершённые кражи суд приговорил мужчину к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов. В пользу хозяев телефонов со злоумышленника взыскан причинённый кражей ущерб в сумме 18 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
В Иркутске мужчина украл телефоны в поезде
Происшествия, Фото:
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