Деятельное раскаяние не помогло прекратить уголовное дело
3 октября приговором Еравнинского районного суда Бурятии был осуждён местный житель по п. «г» ч.2 ст.260 УК РФ «Незаконная рубка».
Как следует из материалов дела, он вырубил 49 лиственниц общим объёмом 28,57 кубометра, на общую сумму 114 тысяч 380 рублей.
«Чёрный лесоруб» полностью признал вину, активно содействовал расследованию преступления, имел удовлетворительные характеристики с места жительства, возместил причинённый ущерб, имел благодарственные письма от администрации района. Также у него на иждивении находятся несовершеннолетние дети.
Однако ему было отказано в прекращении уголовного дела за деятельным раскаянием, поскольку признательные показания он под давлением имеющихся вещественных доказательств, сообщает пресс-служба Еравнинского районного суда.
В Бурятии осудили «чёрного лесоруба»
Происшествия, Фото:
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