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Обиженная жительница Бурятии убила грибника

Обиженная жительница Бурятии убила грибника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он не дал ей позвонить по новому телефону

Утром 2 августа в одном из домов на окраине города Гусиноозёрск было обнаружено тело 38-летнего местного жителя с раной груди. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

- По подозрению в совершении преступления на месте происшествия была задержана 40-летняя сожительница покойного мужчины, которая в ходе допроса признала свою вину и дала подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, мужчина и женщина проживали в Гусиноозёрске. 2 августа утром они пошли в лес за грибами, по пути на окраине города зашли в гости к родственнику. Там между ними произошла ссора: мужчина не захотел дать свой новый телефон сожительнице, которая собиралась позвонить подруге.

- Во время неё мужчина пнул сожительницу по больной ноге. В ответ женщина выхватила из его руки нож для грибов и нанесла им потерпевшему удар в грудь, угодив клинком в сердце. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, - поясняют в Следкоме.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия для сбора полной доказательственной базы.         
убийство
 
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