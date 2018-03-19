В Иркутске водитель сбил 8-летнего мальчика и сбежал

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода



16 марта около 14.30 в районе дома № 8 по улице Мамина Сибиряка областного центра неизвестный водитель допустил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил незначительные травмы, водитель транспортного средства покинул место происшествия.



В настоящее время полицейские устанавливается свидетелей и возможных очевидцев произошедшего. После опроса мальчика каких-либо сведений о марке или модели транспортного средства не появилось.



Граждан, обладающих информацией и сведениями по данному дорожно-транспортному происшествию, полиция просит обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-76-00 или 02.



В свою очередь покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения с целью объективного и всестороннего разбирательства.



За 2 месяца текущего года на территории региона инспекторы ГИБДД установили и задержали 38 водителей, покинувших место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.