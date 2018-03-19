В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции проводят розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание водителя, совершившего наезд на несовершеннолетнего пешехода
16 марта около 14.30 в районе дома № 8 по улице Мамина Сибиряка областного центра неизвестный водитель допустил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил незначительные травмы, водитель транспортного средства покинул место происшествия.
В настоящее время полицейские устанавливается свидетелей и возможных очевидцев произошедшего. После опроса мальчика каких-либо сведений о марке или модели транспортного средства не появилось.
Граждан, обладающих информацией и сведениями по данному дорожно-транспортному происшествию, полиция просит обратиться в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 21-76-00 или 02.
В свою очередь покинувшего место ДТП водителя правоохранительные органы призывают самостоятельно явиться в полицию для дачи объяснения с целью объективного и всестороннего разбирательства.
За 2 месяца текущего года на территории региона инспекторы ГИБДД установили и задержали 38 водителей, покинувших место происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске водитель сбил 8-летнего мальчика и сбежал
Происшествия, Фото:
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