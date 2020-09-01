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Бывший главный дорожник Улан-Удэ начал работать в Чите

Бывший главный дорожник Улан-Удэ начал работать в Чите
Власть,  Фото:pixabay.com
Стало известно новое место работы Андрея Дугарова

Бывший главный дорожник Улан-Удэ Андрей Дугаров «обнаружился» в Чите. На портале Rusprofile.ru, на котором собрана информация о российских юридических лицах, он числится с 31 августа руководителем муниципального казенного учреждения «Городские дороги» города Чита. Учреждение подчиняется мэрии столицы Забайкальского края.

Уволился Андрей Дугаров с должности начальника управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ в начале августа. А проработал он на этом посту недолго – с 6 марта 2020 года.

- Увольнение руководителя управления дорожного строительства Андрея Савельевича Дугарова произошло по собственному желанию, в связи с поступившим ему предложением о другом месте работы. Андрей Савельевич зарекомендовал себя как профессионал, специалист высокого уровня в сфере дорожного строительства. Также мы высоко оцениваем выстроенный им уровень общения с представителями СМИ, - так прокомментировали тогда в пресс-службе мэрии.

В качестве главного дорожника Улан-Удэ Андрей Дугаров активно участвовал в брифингах, оперативно реагировал на происшествия. Так, в июне пользователи опубликовали видео ремонта дорог, которое сняли жители 44 квартала Улан-Удэ. Автор утверждал, что здесь укладку асфальта производили во время дождя. На публикацию сразу отреагировал тогда ещё начальник управления дорожного строительства Улан-Удэ Андрей Дугаров. На своей странице в Facebook он пояснил, что весь уложенный в дождь асфальт будет убран. «Могу сказать одно, такие работы приниматься не будут! И, таким подрядчикам – не место на городских дорожных объектах!» – категорично заявил Андрей Дугаров.

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