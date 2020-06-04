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«Прославились, блин!»: В Улан-Удэ снимут асфальт, который укладывали в дождь

«Прославились, блин!»: В Улан-Удэ снимут асфальт, который укладывали в дождь
Бизнес, 
«На что надеялся подрядчик?» - раскритиковал работу главный дорожник города

В паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram опубликовали видео ремонта дорог, которое сняли жители 44 квартала Улан-Удэ. Автор утверждает, что здесь укладку асфальта производили во время дождя. 

Подписчики тут активно начали обсуждать эту публикацию. Некоторые вступились за дорожников. Люди отметили, что на видео никто ничего не укладывает, рабочие стоят в стороне, грузовые автомобили припаркованы. Единственное, что подтверждает, что работы, возможно, проводились – это равномерно разлитый полосками битум.

«Ну, где укладывают? Стоят смотрят просто или что-то обсуждают», «Я один не вижу, как укладывают асфальт?», «Они в машинах сидят и не укладывают вовсе...», «Где укладывают-то?! Работы, вроде, остановлены».

Кто-то даже похвастался своими знаниями в дорожном строительстве. Подписчики утверждают, что подобная технология укладки вполне допустима: «В рекомендациях указано, что класть асфальт можно при температуре до минус десяти градусов, и даже в условиях дождя и снега. Работы запрещено проводить, только если осадки обильные — более пяти миллиметров», «Это нормально. Можно до -10°», «Так же крепче будет ничего, не понимаете».

За несколько часов пост «лайкнули» несколько сотен пользователей Сети.



На публикацию тут же отреагировал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров. На своей странице в Facebook он пояснил, что весь уложенный в дождь асфальт будет убран.

- Неприятный инцидент произошёл сегодня на объекте ремонт по улице Жердева. Подрядная организация, не согласовав работы по укладке асфальта с заказчиком, начала асфальтирование проезжей части в дождь. Куратор от заказчика оперативно среагировал и приостановил все работы. Весь уложенный асфальт будет убран, - написал Андрей Дугаров.

Он подчеркнул, что свидетелями произошедшего стал весь город. «На что надеялся подрядчик?» - недоумевает главный улан-удэнский дорожник.

- Могу сказать одно, такие работы приниматься не будут! И, таким подрядчикам – не место на городских дорожных объектах! – в заключении написал Андрей Дугаров.

Также он выложил видео и фотографии с места работ. Из них следует, что рабочие успели уложить 35 метров асфальта. На это заявление Андрей Дугаров резко реагирует и требует убрать весь асфальт.

- Прославились, блин! – сокрушается он.



Как сообщал «Байкал-Daily», работы по ремонту дороги по улицам Калашникова и Жердева стартовали 31 мая. Однако, по словам подрядчика, непогода не позволила вовремя завершить ремонт дороги. В этой связи сквозной проезд здесь будет закрыт до 10 июня

дорожный ремонт
 
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