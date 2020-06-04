«Прославились, блин!»: В Улан-Удэ снимут асфальт, который укладывали в дождь



Подписчики тут активно начали обсуждать эту публикацию. Некоторые вступились за дорожников. Люди отметили, что на видео никто ничего не укладывает, рабочие стоят в стороне, грузовые автомобили припаркованы. Единственное, что подтверждает, что работы, возможно, проводились – это равномерно разлитый полосками битум.



«Ну, где укладывают? Стоят смотрят просто или что-то обсуждают», «Я один не вижу, как укладывают асфальт?», «Они в машинах сидят и не укладывают вовсе...», «Где укладывают-то?! Работы, вроде, остановлены».



Кто-то даже похвастался своими знаниями в дорожном строительстве. Подписчики утверждают, что подобная технология укладки вполне допустима: «В рекомендациях указано, что класть асфальт можно при температуре до минус десяти градусов, и даже в условиях дождя и снега. Работы запрещено проводить, только если осадки обильные — более пяти миллиметров», «Это нормально. Можно до -10°», «Так же крепче будет ничего, не понимаете».



За несколько часов пост «лайкнули» несколько сотен пользователей Сети.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЕСЬ УЛАН-УДЭ (@ves_ulan_ude_) 3 Июн 2020 в 8:37 PDT



На публикацию тут же отреагировал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров. На своей странице в Facebook он пояснил, что весь уложенный в дождь асфальт будет убран.



- Неприятный инцидент произошёл сегодня на объекте ремонт по улице Жердева. Подрядная организация, не согласовав работы по укладке асфальта с заказчиком, начала асфальтирование проезжей части в дождь. Куратор от заказчика оперативно среагировал и приостановил все работы. Весь уложенный асфальт будет убран, - написал Андрей Дугаров.



Он подчеркнул, что свидетелями произошедшего стал весь город. «На что надеялся подрядчик?» - недоумевает главный улан-удэнский дорожник.



- Могу сказать одно, такие работы приниматься не будут! И, таким подрядчикам – не место на городских дорожных объектах! – в заключении написал Андрей Дугаров.



Также он выложил видео и фотографии с места работ. Из них следует, что рабочие успели уложить 35 метров асфальта. На это заявление Андрей Дугаров резко реагирует и требует убрать весь асфальт.



- Прославились, блин! – сокрушается он. На публикацию тут же отреагировал начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Андрей Дугаров. На своей странице в Facebook он пояснил, что весь уложенный в дождь асфальт будет убран.- Неприятный инцидент произошёл сегодня на объекте ремонт по улице Жердева. Подрядная организация, не согласовав работы по укладке асфальта с заказчиком, начала асфальтирование проезжей части в дождь. Куратор от заказчика оперативно среагировал и приостановил все работы. Весь уложенный асфальт будет убран, - написал Андрей Дугаров.Он подчеркнул, что свидетелями произошедшего стал весь город. «На что надеялся подрядчик?» - недоумевает главный улан-удэнский дорожник.- Могу сказать одно, такие работы приниматься не будут! И, таким подрядчикам – не место на городских дорожных объектах! – в заключении написал Андрей Дугаров.Также он выложил видео и фотографии с места работ. Из них следует, что рабочие успели уложить 35 метров асфальта. На это заявление Андрей Дугаров резко реагирует и требует убрать весь асфальт.- Прославились, блин! – сокрушается он.









Как сообщал «Байкал-Daily», работы по ремонту дороги по улицам Калашникова и Жердева стартовали 31 мая. Однако, по словам подрядчика, непогода не позволила вовремя завершить ремонт дороги. В этой связи сквозной проезд



Как сообщал «Байкал-Daily», работы по ремонту дороги по улицам Калашникова и Жердева стартовали 31 мая. Однако, по словам подрядчика, непогода не позволила вовремя завершить ремонт дороги. В этой связи сквозной проезд здесь будет закрыт до 10 июня

В паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram опубликовали видео ремонта дорог, которое сняли жители 44 квартала Улан-Удэ. Автор утверждает, что здесь укладку асфальта производили во время дождя.