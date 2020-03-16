Андрей Дугаров приступил к обязанностям в начале марта
Сегодня, 16 марта, на планёрном совещании в администрации Улан-Удэ представили нового начальника управления дорожного строительства комитета по строительству. Им стал Андрей Дугаров. К своим обязанностям он приступил 6 марта 2020 года.
Андрей Дугаров родился в 1976 году в Улан-Удэ. В 1997 году окончил Восточно-сибирский государственный технологический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2003 году – по специальности «Экономика на предприятии по отраслям». Общий трудовой стаж – 25 лет. С 1999 по 2003 годы работал на различных должностях государственного предприятия «Бурятавтодор». С 2004 по 2006 годы – инспектор-оператор ООО «ДорГаиСервис». С 2006 по 2010 годы – главный специалист отдела дорог и гражданских сооружений комитета по строительству администрации Улан-Удэ. C 2010-2020 годы работал на руководящих должностях в строительных коммерческих структурах.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее на этой должности почти шесть лет трудился Евгений Соболев. В феврале после отпуска он покинул кресло главного дорожник Улан-Удэ.
В мэрии представили главного дорожника Улан-Удэ
Власть, Фото:
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