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14 Мая

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Глава Бурятии по видеосвязи пообщался с заиграевцами о туризме

Глава Бурятии по видеосвязи пообщался с заиграевцами о туризме
Власть, 
Алексей Цыденов обещал поддержать движение ТОС

Накануне по видеосвязи состоялось общение главы Бурятии Алексея Цыденова с представителями Заиграевского района. По словам участников, разговор вышел продуктивным.

Заиграевцы много говорили о развитии туризма, о том, что они «выросли» и готовы развиваться дальше. Вера Васильевна, руководитель ТОСов рассказала о динамике и росте.

- Алексей Самбуевич, вы у нас были три года назад и увидели именно на нашем примере, что ТОСы нужно развивать. Сейчас это большая сила, и мы готовы взять на себя ответственность и приглашать инвесторов, - поделилась она.

Гендиректор компании «Жассо Тур» Светлана Цыбикдоржиева отметила, что нужно двигаться вперед. Она отметила, что сейчас самое время «нарабатывать инструменты для развития».

Глава Алексей Цыденов обещал, что поддержит движение ТОСов, поскольку оно имеет важную социальную составляющую. «Спасибо ТОСам за активность, неравнодушие и позитив», - высказался он.

Участникам встречи было сказано, что планируется разработка проекта развития сельских территории на основе местных ценностей и на основе запросов заиграевцев.



глава Бурятии Заиграевский район
 
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