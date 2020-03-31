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Глава Бурятии: «Нет задачи губить бизнес, нужно остановить вирус»

Глава Бурятии: «Нет задачи губить бизнес, нужно остановить вирус»
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
30 марта муниципалитеты доложили республиканскому штабу по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией о соблюдении ограничительных мер

В выходные в Улан-Удэ работало 77 мобильных групп по контролю соблюдения организациями и предприятиями города введенных ограничений, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- Всего отработано 1830 организаций и предприятий, и закрыто 906 учреждений. Выявлены такие факты, когда магазины, не реализующие товары первой необходимости, выставляют на прилавок одно-два наименования товаров первой необходимости и продолжают работу, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ввести дополнения в указ об ограничительных мероприятиях с уточнением объёма реализуемых товаров первой необходимости, при котором торговые организации могут продолжать работу.

- Указ президента России о выходных днях на этой неделе прописывает не право работодателя, а обязанность ввести выходные. Определена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, она прописана в уголовном кодексе. Эта неделя – для того, чтобы выявить всех контактных и локализовать распространение. У нас нет задачи губить бизнес, понятно, что всем тяжело, но нам нужно остановить вирус, - отметил Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что эта неделя необходима санитарным врачам для того, чтобы определить всех контактных лиц и все возможные риски:

- По прибывшим из-за границы отработано, они все учтены, и за эту неделю необходимо успеть охватить всех прибывших из Москвы. Определить полный перечень с фамилиями и адресами и с каждым провести необходимую работу.

Если ранее санитарно-карантинный контроль распространялся только на рейсы международного сообщения, то в течение последней недели ыправление Роспотребнадзора проводит его на рейсах, прилетающих из столицы страны. Посредством термометрии и опроса специалисты выявляют лиц, которые подлежат медицинскому наблюдению. На сегодняшний день им охвачены 1177 человек. Ежедневно в Бурятии проводится 250 лабораторных исследований.

- Сегодня мы располагаем тест-системами на 11 тысяч обследований. Завтра ожидаем 35 наборов – это на 3500 исследований, часть мы передадим нашим медицинским организациям, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.

С 28 марта начала работу дополнительная лаборатория на базе республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, в которой проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию. Увеличены часы работы отделений неотложной помощи городских поликлиник до 22:00 часов, дополнительно – в воскресенье с 8:00 до 20:00. В республиканских медицинских организациях приостановлена плановая госпитализация, кроме случаев, когда необходима экстренная помощь.

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