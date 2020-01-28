Личный приём граждан состоится 31 января
31 января с 10 до 12 часов руководитель следственного управления Следственного комитета по Бурятии Вячеслав Сухоруков проводит личный приём граждан в Тарбагатайском районе по адресу: село Тарбагатай улица Рокоссовского, 5 «Л», в здании следственного отдела.
Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич), 8(3012)21-46-23 (Зайцева Елена Валерьевна) и 8 (30143) 21-2-91 (Кириллова Валентина Дмитриевна).
- Регламент приёма предусматривает поочередный индивидуальный приём граждан в соответствии со временем записи. Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности. Коллективный приём в указанный день не предусмотрен. Для обращения на личный приём гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт), - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Жители Бурятии могут направить обращение или заявление для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте. Помимо этого, пользователи соцсетей могут задать вопросы или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления в «ВКонтакте».
Глава Следкома Бурятии проведёт личный приём в Тарбагатайском районе
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