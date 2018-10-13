Начальник Росгвардии проинспектировал часть в Бурятии

Генерал-полковник Сергей Ченчик проверил организацию деятельности подразделения в Северобайкальске
В Бурятия, в рамках рабочей поездки в воинские части и подразделения Сибирского округа войск национальной гвардии начальник главного штаба генерал-полковник Сергей Ченчик во главе комплексной группы центрального аппарата посетил одну из уникальных частей Росгвардии – Северобайкальский учебный морской отряд. Именно здесь готовят боевых пловцов и водолазов как для Росгвардии, так и для других силовых ведомств.
Комплексной группе были продемонстрированы учебно-тренировочные элементы водолазной подготовки пловцов с прохождением надводной полосы препятствий, подводного рукопашного боя по обезвреживанию диверсантов, сообщили в пресс-службе Росгвардии республики.
Генерал-полковник Сергей Ченчик проверил состояние учебно-материальной базы, условия службы и быта моряков, побеседовал с военнослужащими и ответил на их вопросы. Он высоко оценил мастерство и уровень подготовки специалистов, которых готовят на базе учебного морского отряда Сибирского округа Росгвардии.
Генерал-полковник Сергей Ченчик проверил организацию деятельности подразделения в Северобайкальске
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