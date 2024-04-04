04 апреля

03 апреля

Популярное

В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки

В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
Общество,  Фото:ВСГУТУ
Разработка помогает выявить любые изменения, произошедшие в застройке

В Бурятии учёные Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления разработали нейросеть, которая помогает обнаруживать изменения в застройке городов. Она использует специальный метод, чтобы анализировать фотографии городских районов. Разработка сравнивает две или больше фотографий, чтобы выявить различия, например, новые здания, перемещение объектов или изменение размеров.

Как отметили авторы: заведующий кафедрой «Программная инженерия и искусственный интеллект» ВСГУТУ Инга Евдокимова и выпускница бакалавриата по направлению «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» Ханда Шарбунаева – эта технология может быть полезной для городского планирования, мониторинга экологии и развития инфраструктуры. Она позволяет быстро и точно определять изменения в городской застройке, что поможет улучшить качество жизни горожан и сделать города более удобными и безопасными.

- Программа принимает на вход пару изображений дистанционного зондирования городских территорий или последовательность изображений для сравнения. С помощью энкодера изображения сжимаются и преобразуются в низкоразмерное представление, а декодер восстанавливает пространственные размеры изображения и создаёт карту изменений в городской застройке. При сравнении двух восстановленных изображений на уровне пикселей программа может обнаружить различия, такие как новые постройки, исчезнувшие объекты, перемещения или изменения размеров, - рассказала Инга Евдокимова.

При этом разработка применяет сложные математические алгоритмы для обработки изображений, которые анализируют пиксели на фотографиях и смотрят, как они меняются между разными снимками. Это помогает выявить любые изменения, произошедшие в городской застройке.

- Создание нейросети по обнаружению изменений в застройке городов инициирована институтом физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук. С ним в декабре 2023 года ВСГУТУ заключил договор о сотрудничестве, – сообщили в пресс-службе технологического университета.

Бурятия наука вузы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
В Бурятии разработали нейросеть для контроля городской застройки
Общество, 04.04.2024
Разработка помогает выявить любые изменения, произошедшие в застройке
Монголы заберутся на Эверест без дополнительного кислорода
Монголы заберутся на Эверест без дополнительного кислорода
Общество, 04.04.2024
В истории страны подобная попытка станет первой
В Бурятии выявляют лучшего учителя-дефектолога
В Бурятии выявляют лучшего учителя-дефектолога
Общество, 04.04.2024
Стартовал региональный этап всероссийского профессионального конкурса
Забайкальцам временно запретят доступ в лес
Забайкальцам временно запретят доступ в лес
Общество, 04.04.2024
С 5 по 25 апреля действует ограничение пребывания граждан в лесах региона
В Бурятии определят лучшего учителя года
В Бурятии определят лучшего учителя года
Общество, 04.04.2024
В столице республики вновь состоится региональный конкурс педагогов
Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»
Бурятия стала призёром «Кубка двух озёр»
Общество, 04.04.2024
Заключительный этап состоялся в Монголии
Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии
Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии
Общество, 04.04.2024
Теперь от Зои Яровициной требуют извинений и хотят подать на неё в суд
Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник
Лучшим полицейским Бурятии 2023 года стал подполковник
Общество, 04.04.2024
Под его руководством раскрыто множество преступлений, в том числе «глухарей»
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Сельское кладбище в Бурятии утонуло в мусоре
Общество, 04.04.2024
Скопившиеся там отходы пообещали вывезти в апреле
В Улан-Удэ грядёт масштабное обновление сетей
В Улан-Удэ грядёт масштабное обновление сетей
Общество, 04.04.2024
Оно затронет более десятка улиц
В Улан-Удэ начнут ремонт на оживлённом участке дороги
В Улан-Удэ начнут ремонт на оживлённом участке дороги
Общество, 04.04.2024
Возле «Интерьера» обещают ливневую канализацию
Улан-удэнок до ужаса напугал уличный приставала
Улан-удэнок до ужаса напугал уличный приставала
Общество, 04.04.2024
Неизвестный хватал одну из них за ногу прямо на остановке
В Бурятии люди продолжают жаловаться на жизнь
В Бурятии люди продолжают жаловаться на жизнь
Общество, 04.04.2024
Больше всего они недовольны дорогами и здравоохранением

Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков
Житель Бурятии за пять лет застрелил 125 волков
Общество, 04.04.2024
В республике продолжается охота на серых хищников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^