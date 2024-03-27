В Улан-Удэ отключат холодную и горячую воду

В одной из школ города также отключат отопление



27 марта в Улан-Удэ в связи с проведением плановых работ на узле водопроводной сети по ул. Чайковского, 5, будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:

- ул. Чайковского, 1 («Дары Сибири»);

- ул. Чайковского, 5 (гостиница);

- ул. Чайковского, За, 4, 6.



Также в Улан-Удэ из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях 27 марта планируется отключение отопления и горячего водоснабжения с 9:00 до 13:00 в СОШ №19 по ул. Жердева, 19а. об этом сообщили в районных администрациях города.

