В одной из школ города также отключат отопление
27 марта в Улан-Удэ в связи с проведением плановых работ на узле водопроводной сети по ул. Чайковского, 5, будет прекращена подача холодной воды с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:
- ул. Чайковского, 1 («Дары Сибири»);
- ул. Чайковского, 5 (гостиница);
- ул. Чайковского, За, 4, 6.
Также в Улан-Удэ из-за проведения ремонтных работ на тепловых сетях 27 марта планируется отключение отопления и горячего водоснабжения с 9:00 до 13:00 в СОШ №19 по ул. Жердева, 19а. об этом сообщили в районных администрациях города.
В Улан-Удэ отключат холодную и горячую воду
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