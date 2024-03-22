Это сделают для уменьшения транспортных заторов
В администрации Октябрьского района Улан-Удэ состоялось очередное заседание технического совета по синхронизации работ по ремонту инженерных сетей и автомобильных дорог. Так, в рамках реализации нацпроекта в текущем году будет отремонтировано 3 линейных объекта, в том числе ул. Ключевская от ул. Сахьяновой до ост. «Товары Бурятии» (нечётная сторона), ул. Бабушкина на участке от бульвара Карла Маркса до ул. Трубачеева (чётная сторона), пер. Карьерный от ул. Солнечная до ул. Трубачеева.
В целях ликвидации места скопления дождевых (ливневых) вод по ул. Ключевская запланированы мероприятия по реконструкции существующей ливневой канализации. По ул. Бабушкина для уменьшения транспортных заторов предусмотрено уширение проезжей части до трёх полос. По пер. Карьерный будут предусмотрены дополнительные парковочные места у городской поликлиники №2 (ул. Геологическая, 23).
В ходе производства работ также будут приведены в соответствие проезжая часть, тротуары, остановочные карманы, площадки ожидания и т.д., сообщили в администрации района.
В Улан-Удэ проезжую часть на Бабушкина расширят до трёх полос
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Юбиляр – уроженка Заиграевского района
Чемпионами страны стали две спортсменки республики
Он состоится уже в эту субботу, 23 марта
Самостоятельно мужчина выплачивал полторы тысячи в месяц
Передвигаться по такому льду очень опасно
Согласно расчётам, на строительство потребуется более 32 тысяч кирпичей
Такое карантинное растение губит урожай и вызывает сильную аллергию у людей
Даже самые сложные неисправности устраняют в кратчайшие сроки
Сотрудники прошли спецподготовку
Первую помощь мужчине оказал судебный пристав
Проходит фестиваль камерной музыки PIZZICATO
Звонки принимают круглосуточно
Приём состоится 3 апреля
На помощь ей пришли спасатели
Заказчику объявлено предостережение