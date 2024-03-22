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В Улан-Удэ проезжую часть на Бабушкина расширят до трёх полос

В Улан-Удэ проезжую часть на Бабушкина расширят до трёх полос
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Это сделают для уменьшения транспортных заторов

В администрации Октябрьского района Улан-Удэ состоялось очередное заседание технического совета по синхронизации работ по ремонту инженерных сетей и автомобильных дорог. Так, в рамках реализации нацпроекта в текущем году будет отремонтировано 3 линейных объекта, в том числе ул. Ключевская от ул. Сахьяновой до ост. «Товары Бурятии» (нечётная сторона), ул. Бабушкина на участке от бульвара Карла Маркса до ул. Трубачеева (чётная сторона), пер. Карьерный от ул. Солнечная до ул. Трубачеева.

В целях ликвидации места скопления дождевых (ливневых) вод по ул. Ключевская запланированы мероприятия по реконструкции существующей ливневой канализации. По ул. Бабушкина для уменьшения транспортных заторов предусмотрено уширение проезжей части до трёх полос. По пер. Карьерный будут предусмотрены дополнительные парковочные места у городской поликлиники №2 (ул. Геологическая, 23).

В ходе производства работ также будут приведены в соответствие проезжая часть, тротуары, остановочные карманы, площадки ожидания и т.д., сообщили в администрации района.
Улан-Удэ дороги дорожный ремонт

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