Жителям Бурятии советуют весной есть овощи и больше двигаться

В Роспотребнадзоре рассказали, как поддержать организм весной
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, как испытаний сугробами и морозами здоровье в межсезонье.
В первую очередь специалисты советуют есть побольше свежих фруктов и овощей.
- Когда организм ослаблен, он становится «лёгкой добычей» для инфекций. Здесь незаменимой оказывается дополнительная порция витаминов. Поэтому употребляйте больше свежих фруктов и овощей – из них мы получаем аскорбиновую и фолиевую кислоту, а также каротин. Кстати, такая диета поможет не только набраться сил, но и похудеть и нейтрализовать последствия зимнего увлечения сладостями. Да, быстрые углеводы умеют повышать настроение, но ненадолго, - отметили в управлении.
Также весной стоит разнообразить рацион. Однообразная пища, употребление полуфабрикатов, рафинированных продуктов, консервов, строгие диеты, приём лекарств лишают организм витаминной поддержки.
- Помните, что помимо фруктов и овощей необходимо есть мясо, печень, почки, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, а также крупы – гречневую, овсяную, пшено, бурый рис. Тогда питание будет полноценным, - пояснили в Роспотребнадзоре.
Кроме прочего, специалисты рекомендуют добавить «солнечный» витамин.
- Одна из причин весеннего упадка сил – недостаток света, который организм испытывает зимой. Поэтому сейчас нужно использовать все преимущества солнечного света и ежедневно находить время для дневных прогулок, хотя бы небольших. Помимо этого, необходимо поддерживать достаточный уровень витамина D с помощью пищевых добавок и питания. Он содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия, печень трески), продуктах из коровьего молока и яичных желтках, - пояснили в пресс-службе.
Также здесь советуют делать массаж активных точек лица. По словам специалистов, он способен помочь организму укрепить иммунитет и лучше усваивать витаминные добавки.
- Положите обе ладони на лицо так, чтобы средние пальцы оказались в точках над бровями, указательные – на висках, безымянные сошлись на переносице, мизинцы – над верхней губой, а большие – под челюстью. Каждое утро, сразу после пробуждения, массируйте точки круговыми движениями: семь раз по часовой стрелке, семь раз – против, - проинструктировали в Роспотребнадзоре.
Не стоит засиживать, в управлении советуют больше двигаться, поскольку двигательная активность улучшает циркуляцию крови, активизирует обмен веществ и даже нормализует гормональный фон и улучшает настроение. Причём вовсе не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками или длительными пробежками до потери пульса. Вполне достаточно прогулки или нескольких приседаний у открытого окна. Этого хватит, чтобы вернуть бодрость телу и «подкормить» его кислородом.
- Используйте контрастный душ. Если с утра вы чувствуете себя недостаточно бодро и буквально спите на ходу – попробуйте принимать контрастный душ. Для начала чередуйте тёплую и прохладную воду два раза. Начинать нужно сверху, но если у вас часто бывает повышенное давление, то начинайте обливание с ног, постепенно поднимая душ все выше. Дополнительный бонус – эта техника не только помогает взбодриться и повысить упругость кожи, но также укрепляет сердце и сосуды, способствует профилактике гриппа, - добавили здесь.
Важно знать. В некоторых случаях весенний упадок сил может быть связан с серьёзными нарушениями в работе организма. Например, усталость может быть вызвана сбоем в работе щитовидной железы или недостатком железа в крови. Бывает, что дефицит одного или нескольких витаминов связан с нарушением их всасывания в желудочно-кишечном тракте.
- В общем, медицинских причин может быть множество. В этом случае опасно заниматься самолечением и требуется консультация квалифицированного специалиста, - подытожили в Роспотребнадзоре.
Жителям Бурятии советуют весной есть овощи и больше двигаться
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подрядчик готовится к строительному сезону
В прошлом году от укусов клещей пострадали почти четыре тысячи человек
После освобождения женщины могут обратиться за помощью в наркодиспансер
В очереди выстраиваются родители
В часы голосования преимущественно будет около нуля
Призами станет бытовая, отдых на байкальских турбазах и др.
Уехали два 15-летних футболиста
Пока подозреваемого не обнаружили
Её двор подтопило
Владимир Путин посещал республику прошлой весной
Оперная дива выступит в Улан-Удэ и Чите
Ондатра «провела техосмотр» автомобиля
Представлено новое расписание
«Понятно, что ничего не понятно»
Они борются с мошенничеством