08 февраля

07 февраля

Популярное

В райцентре Бурятии чествовали первого новорождённого района

В райцентре Бурятии чествовали первого новорождённого района
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
В Курумкане прошло торжественное открытие Года семьи

2 февраля в селе Курумкан Республики Бурятия прошло торжественное мероприятие, посвящённое открытию Года семьи в районе. В рамках праздника на сцене культурно-досугового центра прошло чествование первого новорождённого 2024 года, рождённого в Курумканском районе.

Малыш появился на свет 1 января и стал третьим, долгожданным ребёнком в семье Олега Зоригтоевича и Татьяны Дашидондоковны. Счастливых родителей поздравили с рождением сына представители администрации МО «Курумканский район», районного совета депутатов, отдела социальной защиты населения района, администрации СП «Курумкан», центральной районной больницы, Народного Хурала РБ и социального фонда района. Торжественную церемонию чествования провели сотрудники Курумканского ЗАГС.

Семье были вручены ценные денежные сертификаты и памятные подарки. Также родители получили самый первый в жизни ребёнка документ – свидетельство о рождении. Малышу пожелали радостных и счастливых дней, богатырского здоровья, процветания и благополучия.

Открытие года семьи было также ознаменовано чествованием многодетной семьи Тумэна Шанюшкиевича и Ларисы Владимировны, которые воспитывают шестерых детей: трёх мальчиков и трёх девочек, совмещая нелёгкий труд родительства со службой в полиции. Кроме этого, в адрес семей Курумканского района прозвучали тёплые поздравления и пожелания, были вручены памятные подарки и проведена праздничная концертная программа. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Курумканский район Бурятия регистрация семьи новорожденный дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Закаменске выберут лучшие семейные бурятские блюда
В Закаменске выберут лучшие семейные бурятские блюда
Общество, 08.02.2024
Конкурс проводится в рамках праздника Белого месяца
В Улан-Удэ разработают логотип конкурса
В Улан-Удэ разработают логотип конкурса
Общество, 08.02.2024
Участником может стать любой желающий
Лучники соберутся в Агинском округе на первенство России
Лучники соберутся в Агинском округе на первенство России
Общество, 08.02.2024
Ожидается участие более 300 спортсменов из 30 регионов
На юге Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу
На юге Бурятии супруги отметили «золотую» свадьбу
Общество, 08.02.2024
Юбилярами семейной жизни стала семья из Джидинского района
В райцентрах Бурятии построили дома для детей-сирот
В райцентрах Бурятии построили дома для детей-сирот
Общество, 08.02.2024
Они появились в Тарбагатае и Мухоршибири
Монгольская «лиса» заняла первое место на фестивале в Японии
Монгольская «лиса» заняла первое место на фестивале в Японии
Общество, 08.02.2024
Скульпторы Монголии стали чемпионами с работой «Нумур»
В райцентре Бурятии чествовали первого новорождённого района
В райцентре Бурятии чествовали первого новорождённого района
Общество, 08.02.2024
В Курумкане прошло торжественное открытие Года семьи
В Улан-Удэ построят ещё одну поликлинику
В Улан-Удэ построят ещё одну поликлинику
Общество, 08.02.2024
Работы планируют завершить в этом году
Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО
Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО
Общество, 08.02.2024
Соревнования состоялись в столице Амурской области
В Бурятии озвучили план мероприятий Года семьи в республике
В Бурятии озвучили план мероприятий Года семьи в республике
Общество, 08.02.2024
Он включает в себя семь основных блоков
В Улан-Удэ наградили педагогов
В Улан-Удэ наградили педагогов
Общество, 08.02.2024
В столице Бурятии подвели итоги Года педагога и наставника
«Мать Бурятию» «переоденут» к Сагаалгану
«Мать Бурятию» «переоденут» к Сагаалгану
Общество, 08.02.2024
Также горожанам покажут лазерное шоу
Синоптики рассказали о погоде на Сагаалган в Бурятии
Синоптики рассказали о погоде на Сагаалган в Бурятии
Общество, 08.02.2024
Местами даже ожидается плюсовая погода

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^