08 февраля

07 февраля

Популярное

Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО

Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Соревнования состоялись в столице Амурской области

Со 2 по 4 февраля в городе Благовещенск прошли чемпионат и первенстве Дальневосточного федерального округа по ушу. В соревнованиях участвовали 230 спортсменов из пяти регионов Дальнего Востока в трёх дисциплинах: таолу, кунг-фу и юньчуньцюань.

Команда Бурятии в составе 63 спортсменов и 4 тренеров спортивной школы ушу №18 «Золотой дракон» завоевала 164 медали, из них: 79 золотых, 44 серебряных и 41 бронзовую.

- Республика Бурятия на соревнованиях была самой многочисленной. Все взрослые и юниоры, основного состава сборной Бурятии, стали победителями. Как всегда успешно и на высоком уровне выступили лидеры нашей команды – члены сборной России, мастера спорта: Леонова Анна и Жигжитов Амгалан. Выросли в мастерстве и также хорошо выступили Базаров Аюша, Кадилов Никита, Жамсуев Максар, Ткачева Елизавета, Байдыш Алина, Попова Валерия, Жданов Захар, Апрелкова Анна, Дампилов Алдар, Угловская Мария, Васильев Данил и Галсанова Арьяна. Конечно, для дальнейшего развития ушу в Республике Бурятия, необходимо увеличивать поддержку ребят и тренеров. Наша сборная Бурятии по ушу показала себя на соревнованиях как очень сильная характером, дружная и достойная команда, - заявил заслуженный тренер России, главный тренер сборной Бурятии по ушу, основатель школы ушу «Золотой Дракон» Игорь Марковец.

Спортсменов также тренируют Анастасия Ворошнина, Светлана Фомицкая и Алина Фёдорова, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

ушу Бурятия чемпионат ДФО первенство ДФО спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО
Ушуисты Бурятии завоевали 164 медали чемпионата и первенства ДФО
Общество, 08.02.2024
Соревнования состоялись в столице Амурской области
В Бурятии озвучили план мероприятий Года семьи в республике
В Бурятии озвучили план мероприятий Года семьи в республике
Общество, 08.02.2024
Он включает в себя семь основных блоков
В Улан-Удэ наградили педагогов
В Улан-Удэ наградили педагогов
Общество, 08.02.2024
В столице Бурятии подвели итоги Года педагога и наставника
«Стаями бегают»: Сельчан в Бурятии одолели собаки
«Стаями бегают»: Сельчан в Бурятии одолели собаки
Общество, 08.02.2024
Люди заявили, что псов с каждым днём становится всё больше
Бурятия оказалась третьей в ДФО по выдаче дальневосточной ипотеки
Бурятия оказалась третьей в ДФО по выдаче дальневосточной ипотеки
Общество, 08.02.2024
А всего в республике оформили более 25 тысяч жилищных кредитов
В Бурятии судебные разбирательства из-за бродячих собак поставили на паузу
В Бурятии судебные разбирательства из-за бродячих собак поставили на паузу
Общество, 08.02.2024
Верховный суд республики проконсультируется по поводу их эвтаназии с Конституционным

В Бурятии осуждённые сыграли в настольный хоккей
В Бурятии осуждённые сыграли в настольный хоккей
Общество, 08.02.2024
Соревнования провели в День зимних видов спорта
В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды
В прибрежном селе Бурятии нарастает недовольство из-за палочек для еды
Общество, 08.02.2024
За фабрику, где их производят, возьмётся Бурприроднадзор
Четверть улан-удэнцев ставят работу выше детей
Четверть улан-удэнцев ставят работу выше детей
Общество, 08.02.2024
Они предпочитают добиваться карьерных целей до того, как стать родителями
В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион
В Улан-Удэ лисичка прониклась идеями ЗОЖ и забрела на стадион
Общество, 08.02.2024
Рыжая хищница с раннего утра встречала там посетителей
Военный из Бурятии добивается выплаты за увечье годовой давности
Военный из Бурятии добивается выплаты за увечье годовой давности
Общество, 08.02.2024
Деньги он не смог получить из-за справки о ранении
Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе
Спортсмен из Бурятии завоевал серебро на чемпионате России по пулевой стрельбе
Общество, 08.02.2024
Он уступил только серебряному призёру Олимпийских Игр
Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Лидер российских буддистов рассказал, как не упасть в чрево ада
Общество, 08.02.2024
Хамбо Лама посоветовал посещать ритуал Дугжууба только в родовых дацанах 
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
В Бурятии скончался народный артист Анатолий Тин
Общество, 08.02.2024
Знаменитому музыканту было 74 года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^