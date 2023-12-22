Она получила специальный диплом
Завершился III Дельфийский чемпионат среди осуждённых. Чемпионат проводит ФСИН, а участвуют в нём осуждённые со всей страны. Они соревнуются в 14 номинациях: от «Театр», «Эстрадное пение» и «Живопись» до «Дизайн одежды» и «Кулинарное искусство».
Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры, образования и науки, руководители профессиональных ассоциаций и союзов, работники ФСИН.
Финалистской конкурса стала и осуждённая из Улан-Удэ. Она отбывает наказание в женской исправительной колонии №7.
- По результатам мероприятия осуждённая стала финалисткой конкурса и обладательницей специального диплома в номинации «Сольное народное пение». Женщину отметили специальным дипломом за исполненную ей песню о папе на бурятском языке «Мини аба», - рассказали в УФСИН России по Бурятии.
Осуждённая из Улан-Удэ стала финалисткой всероссийского Дельфийского чемпионата
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