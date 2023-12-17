В Бурятии преступнику смягчили наказание



Житель Бурятии обратился в суд с ходатайством о смягчении наказания. Мужчина, которого за преступление отправили за решётку, попросил заменить оставшийся срок принудительными работами. Он заявил, что, находясь в колонии, сделал выводы, раскаялся в содеянном и твёрдо встал на путь исправления. А ещё частично возместил ущерб потерпевшему и теперь ведёт законопослушный образ жизни.



Служители Фемиды, изучив все представленные материалы и учтя мнение руководства исправительного учреждения, ходатайство удовлетворили. Теперь мужчину вместо лишения свободы ждут принудительные работы. Постановление пока не вступило в законную силу, сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии во «ВКонтакте».