Команда представит округ на всероссийском этапе
С 7 по 10 декабря в городе Хабаровск проходил межокружной этап всероссийского конкурса «Ты – лидер». За звание лучшего профбюро боролись 10 команд из вузов Сибири и Дальнего Востока.
Программа конкурса состояла из семи этапов. Участникам пришлось столкнуться с задачами в разных областях, связанных с законодательством в сфере образования, управления общежитиями.
Бурятию представили студенты института математики, физики и компьютерных наук Бурятского госуниверситета. Месяц упорной подготовки не прошёл зря, представители республики заняли первое место по Дальневосточному федеральному округу. Теперь ребята отправляются на всероссийский этап, чтобы представить наш федеральный округ, сообщает пресс-служба БГУ.
Студенты Бурятии стали лучшими в ДФО
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