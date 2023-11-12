В Бурятии мужчину, убившего односельчанку ключом, не выпустили из СИЗО



Жителю Бурятии, которого обвиняют в убийстве человека, продлили срок содержания под стражей. Как выяснилось, он устроил расправу над односельчанкой. Злоумышленник вооружился трещоточным ключом и незаконно проник к ней домой, чтобы похитить имущество. Там он напал на хозяйку.



Мужчина как минимум восемь раз ударил свою жертву по голове. Та скончалась на месте. В начале ноября Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии и оставил преступника под стражей до 9 декабря.



Суд учёл тяжесть и уголовно-правовую характеристику преступлений, наличие у мужчины работы, места жительства и несовершеннолетних детей. Однако служители Фемиды не сочли это остаточными для изменения меры пресечения на более мягкую либо для её отмены. Постановление пока не вступило в законную силу.

