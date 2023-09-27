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В Закаменске выбрали лучших охотничьих лаек

В Закаменске выбрали лучших охотничьих лаек
Общество,  Фото:паблик «Молодёжь Закамны»
Победили Маттычан и Буря

В Закаменском районе Бурятии завершилась межрайонная выставка охотничьих лаек, в рамках которой прошли испытания собак в лесном массиве.

Испытания охотничьих лаек проходили в лесу. Целью мероприятия было проверить врождённые способности собак к охоте на белку. Каждой лайке давался один час, в течение которого она должна была найти в лесу белку, облаивать её до подхода хозяина и экспертов, внимательно следить за перемещениями зверька в кронах деревьях, лаем указывая его местонахождение.

В зависимости от количества найденных белок и правильности работы собакам присуждались дипломы и медали 1, 2 и 3 степени. За 4 дня испытания прошли 11 собак, из них 7 получили дипломы и допуск на племенное разведение.

Сама межрайонная выставка была организована в центральном парке Закаменска. На выставку съехались владельцы восточносибирских лаек со всего района. Они представили экспертной комиссии 43 взрослых собаки и 11 щенков.

- Экспертная комиссия оценивала соответствие внешнего вида (экстерьера) каждой собаки стандарту породы, в котором подробно описано каким должен быть рост, голова, уши, шерсть, окрас и другие стати. Правильный экстерьер лайки свидетельствует о её чистопородности и способности к выполнению работы, для которой она предназначена, - сообщает паблик «Молодёжь Закамны».

Лучшими по экстерьеру в группе собак до трёх лет признаны:
- лайка по кличке Яксай, владелец Батуева З.;
- лайка по кличке Дулга, владелец Доржиева Р.

В группе старше 3 лет:
- лайки Маттычан и Енгарка, владелец Цыренова С.

По результатам комплексной оценки (с учётом имеющихся полевых дипломов) победили лайка по кличке Маттычан, владелец Цыренова С. и лайка по кличке Буря, владелец Дамдинова Ю.

Бурятия Закаменский район конкурс собаки собаководство

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