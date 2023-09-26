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В отдалённом районе Бурятии откопали бивень мамонта

В отдалённом районе Бурятии откопали бивень мамонта
Общество,  Фото:museum-nsb.ru
Его подарили местному музею

Недавно работники одного ООО в Баунтовском районе передали в музей народов севера Бурятии бивень мамонта. Его обнаружили во время горных работ на участке Преображенка.

- Таким образом, палеонтологическая коллекция, состоящая примерно из 100 костей животных ледникового периода, пополнилась ещё одним экспонатом. Несколькими днями ранее золотодобытчики расширили наше нумизматическое собрание монетами конца 19-начала 20 века с участка Крещенка, – рассказали 21 сентября на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».

Жители и гости района пополняли музейный фонд и летом. Экспозиция геологического отдела расширилась благодаря переданной туда коллекции минералов с Кадалинского рудника и гранатам (минерал – прим.) из Забайкальского края. А ещё сотрудникам подарили деревянные салазки. «Первоначальный фонд нашего музея собирался, что называется, с миру по нитке», – напомнили в учреждении.
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