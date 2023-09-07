Он будет длиться два дня
8 и 9 сентября на площади Советов Улан-Удэ состоится фестиваль фермерской продукции «Своё». Там будут работать 70 фермеров.
Жителей и гостей города приглашают прогуляться по пёстрым рядам лавок фермеров, где будут представлены свежие овощи, фрукты, натуральные сыры, молочные продукты и др.
На фестивале запланирован ряд мастер-классов – по валянию шерсти, изготовлению изделий из бересты и кожи, приготовлению замбы, мыловарению и пр. Всего на фестивале будет работать 10 разных площадок по мастер-классам.
В рамках городского фестиваля состоится традиционный республиканский конкурс «Бренды Бурятии». В этом году конкурс разбит на два этапа. На первом этапе конкурса районы республики представили свои бренды на народное интернет-голосование, по итогам которого определились 10 брендов-финалистов. Их презентуют на главной сцене фестиваля на площади Советов.
В минсельхозпроде Бурятии отметили, что в 2022 году фестиваль «Своё» посетили более 41 тысячи человек. Тогда было продано более 22,1 тонн продукции на сумму 9,2 млн рублей.
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На главной площади Улан-Удэ развернётся фермерский фестиваль
Общество, Фото:
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