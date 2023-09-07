07 сентября

06 сентября

Популярное

На главной площади Улан-Удэ развернётся фермерский фестиваль

На главной площади Улан-Удэ развернётся фермерский фестиваль
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он будет длиться два дня

8 и 9 сентября на площади Советов Улан-Удэ состоится фестиваль фермерской продукции «Своё». Там будут работать 70 фермеров.

Жителей и гостей города приглашают прогуляться по пёстрым рядам лавок фермеров, где будут представлены свежие овощи, фрукты, натуральные сыры, молочные продукты и др.

На фестивале запланирован ряд мастер-классов – по валянию шерсти, изготовлению изделий из бересты и кожи, приготовлению замбы, мыловарению и пр. Всего на фестивале будет работать 10 разных площадок по мастер-классам.

В рамках городского фестиваля состоится традиционный республиканский конкурс «Бренды Бурятии». В этом году конкурс разбит на два этапа. На первом этапе конкурса районы республики представили свои бренды на народное интернет-голосование, по итогам которого определились 10 брендов-финалистов. Их презентуют на главной сцене фестиваля на площади Советов.

В минсельхозпроде Бурятии отметили, что в 2022 году фестиваль «Своё» посетили более 41 тысячи человек. Тогда было продано более 22,1 тонн продукции на сумму 9,2 млн рублей.


Возрастное ограничение 0+

фестиваль фермеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на ходу сломался новенький муниципальный автобус
В Улан-Удэ на ходу сломался новенький муниципальный автобус
Общество, 07.09.2023
Пассажиров высадили на остановке в 113 микрорайоне
Червивые батончики в улан-удэнской школе заинтересовали СКР
Червивые батончики в улан-удэнской школе заинтересовали СКР
Общество, 07.09.2023
В следственном комитете уже начали проверку
В Улан-Удэ выпускники вузов не могут найти работу из-за отсутствия опыта
В Улан-Удэ выпускники вузов не могут найти работу из-за отсутствия опыта
Общество, 07.09.2023
При этом они сталкиваются с низкими зарплатами и гендерными стереотипами
Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Родным погибшего мобилизованного из Бурятии вручили орден Мужества
Общество, 07.09.2023
Его жизнь оборвалась на спецоперации несколько месяцев назад

Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Ещё одну мусоросортировочную станцию построят в Бурятии
Общество, 07.09.2023
Мощность будущего комплекса будет в пять раз больше действующих станций
На севере Бурятии изменится расписание поездов
На севере Бурятии изменится расписание поездов
Общество, 07.09.2023
Там грядёт масштабная реконструкция БАМ
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
В селе Бурятии людям угрожает трансформаторная будка
Общество, 07.09.2023
Там нашли готовые декорации для фильма ужасов

В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
В райцентре в Бурятии школьники остались без обедов почти на полмесяца
Общество, 07.09.2023
В местной СОШ проверяют качество питьевой воды

В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
В Бурятии верующие продолжают «душить» деревья
Общество, 07.09.2023
Ленточки становятся удавками для дерева
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Реки в Улан-Удэ продолжают снижаться
Общество, 07.09.2023
За сутки Селенга и Уда опустились ещё на несколько сантиметров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^