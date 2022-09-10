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В Улан-Удэ проходит фермерский фестиваль «Своё»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия

9 сентября на площади Советов в Улан-Удэ стартовал фермерский фестиваль «Своё», где представили свою продукцию 75 производителей Бурятии. В течение двух дней у жителей и гостей столицы есть возможность приобрести свежую, натуральную и уникальную продукцию

Фермеры, сельхозкооперативы, производители и личные подсобные хозяйства представляют свою продукцию: птицу, рыбу, мясные деликатесы, сыры, разные сорта мёда и другую продукцию пчеловодства, овощи, картофель, ягоды, оригинальную выпечку, молочные продукты, дикоросы и прочее.

Для сельхозтоваропроизводителей это прямой выход на новых клиентов, продвижение бренда и рост доходов. Для горожан - возможность приобрести качественную местную продукцию по доступным ценам.

Формат фестиваля выходного дня (пятница-суббота) предусматривает не только ярмарку фермерских продуктов, но и проведение насыщенной культурно-развлекательной программы. Гостей фестиваля ждут мастер-классы по валянию шерсти, росписи эко-сумок, мыловарению, созданию украшений в этно-стиле, плетению джута, сыроварению и росписи пряников. Кроме того, фестиваль посетил кузнец и продемонстрировал мастерство художественной ковки.

В рамках фестиваля проходит конкурс среди районов - «Бренды Бурятии». Конкурсанты выбирают бренд от района и презентуют его в виде творческого номера на сцене фестиваля «Своё». Всего в конкурсе примет участие 11 районов республики.

На фестивале пройдёт розыгрыш баранов. Гость, купивший продукцию на 1000 и более рублей у одного фермера, станет участником розыгрыша одного из шести баранов. В каждый из двух дней фестиваля разыграют по три барана, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 



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фермеры фестиваль

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