В Иркутске разместили кубы для свободного творчества

Для уличных художников создали места для самовыражения
В Иркутске оборудуют специальные кубы и стены для свободного творчества. На них начинающие и профессиональные художники могут создавать свои работы. Конструкции устанавливают в рамках фестиваля «Голос улиц» (0+).
– В Иркутске остро стоит проблема вандализма. В большей степени это связано с тем, что уличным художникам недостаточно мест для самовыражения. Конечно, мы поддержали инициативу проведения фестиваля и совместно с организаторами определили объекты для свободного творчества, – отметил главный архитектор города Антон Жуков.
Сейчас кубы размещены в сквере возле Иркутского национального исследовательского технического университета на улице Игошина. В ближайшее время такие появятся в роще «Звёздочка», у дома быта на Урицкого, на острове Конном, а также в Академгородке и сквере на берегу реки Ушаковки.
Стены установлены в Парке инициативной молодёжи, Академгородке, Солнечном, на острове Юность и бульваре Постышева. Всего будет создано более 20 пространств.
Участие в «Голосе улиц» принимают 16 художников из девяти регионов страны. Сейчас мастера расписывают фасады многоквартирных домов. Основные мероприятия фестиваля завершены, но создание рисунков в городе продолжается.
Напомним, что до конца сентября новые муралы появятся по адресам: Розы Люксембург, 193, Лермонтова, 2, Лермонтова, 277, Степана Разина, 9. В микрорайоне Первомайский 10а и 7а работы уже готовы. На одной из них изображён мальчик, плывущий в лодке, а на другой – обувь, в которой распустились цветы.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, горожане уже могут увидеть, как преобразились первый этаж здания на улице Лермонтова, 281, фасад муниципальной библиотеки № 12, трансформаторная подстанция на Лермонтова, 313а/1, скейт-площадка на острове Юность.
– Мы хотим доказать, что в городе может существовать стрит-арт, который его украшает. Все работы живописные и абсолютно разные. Обычно художники до конца не раскрывают свои идеи, потому что хотят, чтобы все увидели законченные изображения. После подведения итогов фестиваля, опубликуем на нашем сайте описание к каждому, – заявил куратор проекта Роман Малинович.
В Иркутске разместили кубы для свободного творчества
Общество, Фото:
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