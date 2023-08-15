В Иркутске художники распишут фасады зданий муралами

С 21 по 31 августа в Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль «Голос улиц». В нём примут участие молодые художники из девяти регионов страны. Они будут расписывать фасады жилых зданий, подпорные стенки, объекты инженерной инфраструктуры. Все площадки согласованы администрацией города.
– Безусловно, мы оказываем содействие проекту, поддерживаем уличное искусство и творческий потенциал молодёжи. Фестиваль получает положительные отзывы, его результаты нравятся жителям и гостям города. Работы художников украшают Иркутск, формируют его современный облик, а также позволяют бороться с теггингом и вандализмом, – подчеркнул главный архитектор города Антон Жуков.
Мастера создадут муралы на фасадах многоквартирных домов по адресам:
ул. Розы Люксембург, 193;
мкр. Первомайский 10а, 7а;
ул. Лермонтова, 277;
ул. Лермонтова, 2;
ул. Степана Разина, 9.
Также распишут первый этаж здания на улице Лермонтова, 281, фасад муниципальной библиотеки № 12, трансформаторную подстанцию на Лермонтова, 313а/1, канализационную насосную станцию на Верхней набережной, скейт-площадку на острове Юность.
– В этом году фестиваль станет ещё масштабнее и ярче. Над росписью элементов городского пространства будут работать известные в мире и в стране уличные художники. Планируется открытие совершенно новых форматов: будет создано более 20 мобильных объектов для свободного творчества, которые были определены совместно с администрацией города в разных районах Иркутска, – рассказал куратор проекта Роман Малинович.
Основной площадкой станет остров Юность. 26 и 27 августа здесь будет организована роспись кубов и скейт-рампы. В течение недели пройдут лекции и дискуссии об уличном искусстве, мастер-классы и интерактивы для детей.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 0+.