В Иркутске художники распишут фасады зданий муралами

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С 21 по 31 августа в Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль «Голос улиц». В нём примут участие молодые художники из девяти регионов страны. Они будут расписывать фасады жилых зданий, подпорные стенки, объекты инженерной инфраструктуры. Все площадки согласованы администрацией города.– Безусловно, мы оказываем содействие проекту, поддерживаем уличное искусство и творческий потенциал молодёжи. Фестиваль получает положительные отзывы, его результаты нравятся жителям и гостям города. Работы художников украшают Иркутск, формируют его современный облик, а также позволяют бороться с теггингом и вандализмом, – подчеркнул главный архитектор города Антон Жуков.Мастера создадут муралы на фасадах многоквартирных домов по адресам:ул. Розы Люксембург, 193;мкр. Первомайский 10а, 7а;ул. Лермонтова, 277;ул. Лермонтова, 2;ул. Степана Разина, 9.Также распишут первый этаж здания на улице Лермонтова, 281, фасад муниципальной библиотеки № 12, трансформаторную подстанцию на Лермонтова, 313а/1, канализационную насосную станцию на Верхней набережной, скейт-площадку на острове Юность.– В этом году фестиваль станет ещё масштабнее и ярче. Над росписью элементов городского пространства будут работать известные в мире и в стране уличные художники. Планируется открытие совершенно новых форматов: будет создано более 20 мобильных объектов для свободного творчества, которые были определены совместно с администрацией города в разных районах Иркутска, – рассказал куратор проекта Роман Малинович.Основной площадкой станет остров Юность. 26 и 27 августа здесь будет организована роспись кубов и скейт-рампы. В течение недели пройдут лекции и дискуссии об уличном искусстве, мастер-классы и интерактивы для детей.Вход свободный.