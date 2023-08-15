15 августа

14 августа

Популярное

В Иркутске художники распишут фасады зданий муралами

В Иркутске художники распишут фасады зданий муралами
Общество,  Фото:из архива
Участвовать в фестивале будут художники из девяти регионов

С 21 по 31 августа в Иркутске пройдёт всероссийский фестиваль «Голос улиц». В нём примут участие молодые художники из девяти регионов страны. Они будут расписывать фасады жилых зданий, подпорные стенки, объекты инженерной инфраструктуры. Все площадки согласованы администрацией города.

– Безусловно, мы оказываем содействие проекту, поддерживаем уличное искусство и творческий потенциал молодёжи. Фестиваль получает положительные отзывы, его результаты нравятся жителям и гостям города. Работы художников украшают Иркутск, формируют его современный облик, а также позволяют бороться с теггингом и вандализмом, – подчеркнул главный архитектор города Антон Жуков.

Мастера создадут муралы на фасадах многоквартирных домов по адресам:
ул. Розы Люксембург, 193;
мкр. Первомайский 10а, 7а;
ул. Лермонтова, 277;
ул. Лермонтова, 2;
ул. Степана Разина, 9.

Также распишут первый этаж здания на улице Лермонтова, 281, фасад муниципальной библиотеки № 12, трансформаторную подстанцию на Лермонтова, 313а/1, канализационную насосную станцию на Верхней набережной, скейт-площадку на острове Юность.

– В этом году фестиваль станет ещё масштабнее и ярче. Над росписью элементов городского пространства будут работать известные в мире и в стране уличные художники. Планируется открытие совершенно новых форматов: будет создано более 20 мобильных объектов для свободного творчества, которые были определены совместно с администрацией города в разных районах Иркутска, – рассказал куратор проекта Роман Малинович.

Основной площадкой станет остров Юность. 26 и 27 августа здесь будет организована роспись кубов и скейт-рампы. В течение недели пройдут лекции и дискуссии об уличном искусстве, мастер-классы и интерактивы для детей.

Вход свободный. 

Возрастное ограничение: 0+.


художники Иркутск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье родители нарекли детей интересными именами
В Забайкалье родители нарекли детей интересными именами
Общество, 15.08.2023
Региональный ЗАГС назвал редкие имена 
Четверо тхэквондистов из Бурятии отправятся на чемпионат и первенство мира
Четверо тхэквондистов из Бурятии отправятся на чемпионат и первенство мира
Общество, 15.08.2023
Главный старт года пройдёт в Казахстане с 18 по 27 августа
Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»
Росгвардейцы Бурятии участвовали в марафоне «Чистый Байкал»
Общество, 15.08.2023
Они бежали полумарафон и участвовали в командной эстафете «Экиден»
«Балет на Байкале» в Бурятии получил поддержку проекта АМАР
«Балет на Байкале» в Бурятии получил поддержку проекта АМАР
Общество, 15.08.2023
Балет танцевали на берегу Байкала на участке «Пески»
В Чите развернули пункт помощи для пострадавших от наводнений приморцев
В Чите развернули пункт помощи для пострадавших от наводнений приморцев
Общество, 15.08.2023
«В Забайкалье тоже нередки случаи с паводками», - отметил губернатор Александр Осипов
«Сколько можно?»: Улан-удэнцы устали от долгого ремонта дороги
«Сколько можно?»: Улан-удэнцы устали от долгого ремонта дороги
Общество, 15.08.2023
Люди не могут пройти по разломанному тротуару 
В небе над Улан-Удэ пролетело что-то непонятное
В небе над Улан-Удэ пролетело что-то непонятное
Общество, 15.08.2023
Исследователи паранормального считают, что это был некий технический объект 
В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили уникальное краснокнижное растение
В Бурятии во время «Балета на Байкале» высадили уникальное краснокнижное растение
Общество, 15.08.2023
Астрагал шелковисто-седой украсил особую экономическую зону в прибрежном районе
Улан-удэнцы создали петицию против «уфсиновского гибрида» на Стеклозаводе
Улан-удэнцы создали петицию против «уфсиновского гибрида» на Стеклозаводе
Общество, 15.08.2023
Жители микрорайона боятся, что там начнут «оседать» бывшие зэки
На Иркутской ГЭС вновь повысили сброс воды
На Иркутской ГЭС вновь повысили сброс воды
Общество, 15.08.2023
Теперь он достигает до 3100 кубометров в секунду
В Бурятии дадут старт всероссийскому марафону донорства костного мозга
В Бурятии дадут старт всероссийскому марафону донорства костного мозга
Общество, 15.08.2023
В Улан-Удэ приедет амбассадор донорства костного мозга Артём Алискеров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^