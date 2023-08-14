Гостям представят свежие молочные, мясные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия и др.
26 августа в селе Кабанск на Центральной площади пройдёт фестиваль фермерской продукции «Своё».
- Гостей ярмарки ждут свежая молочная и мясная продукция, рыбная продукция, мёд нового урожая, овощи и фрукты, сыр и кондитерские изделия, лакомства из дикоросов и многое другое, - сообщает пресс-служба минсельхоза Бурятии.
На фестивале также предусмотрена культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Кабанского района.
Для участников мероприятия пройдут различные мастер-классы по гончарному делу, изготовлению дизайнерских украшений, приготовлению чаёв из байкальских трав.
Также во время фестиваля пройдёт лотерея, будет установлен ярмарочный столб с ценными призами.
Фермерский фестиваль «Своё» проходит в Бурятии уже третий год. В Гусиноозёрске фестиваль «Своё» пройдёт 2 сентября. В столице Бурятии – 8 и 9 сентября.
В прошлом году фестиваль «Своё» собрал в Улан-Удэ 75 производителей фермерской продукции.
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В Кабанском районе Бурятии состоится фермерский фестиваль
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