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В Улан-Удэ ремонтируют Левобережный мост

В Улан-Удэ ремонтируют Левобережный мост
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы должны быть завершены до конца сентября

В Улан-Удэ продолжается ремонт Левобережного моста. Уже завершены работы по укреплению откоса береговой опоры моста со стороны улицы Борсоева. Специалисты отсыпали основание щебнем и уплотнили его, затем забетонировали водосточные лотки и верхнюю полку откоса. Теперь благодаря твёрдому покрытию береговую опору не будет размывать, рассказали в комбинате по благоустройству, специалисты которого проводят ремонт моста.

Также специалисты доукомплектовали опорные части моста защитными футлярами и всеми необходимыми крепежами.

Сейчас ведутся работы по увеличению защитного слоя береговой опоры. Специалисты счищают старую краску и наносят новый слой. Такой же объём работ будет проведён и на противоположной береговой опоре.

- Мы продолжаем ремонтные работы в соответствии с установленным графиком. В ближайшее время ожидаем поставку лазерного оборудования и мостовой платформы для работ на высоте с фасадной частью моста, - говорит директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин.

Все ремонтные работы на Левобережном мосту планируется завершить до конца сентября, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

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