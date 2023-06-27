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В Забайкалье строят масштабный военный автопарк

В Забайкалье строят масштабный военный автопарк
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На нём разместят технику Восточного военного округа

В Забайкальском крае начался второй этап строительства современного автопарка для нужд Восточного военного округа. Военные строители возводят объект военной инфраструктуры, который обеспечит хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобильной техники, на площади в 29 гектаров.

До конца следующего года будут построены отапливаемые хранилища, служебные здания, контрольно-технический пункт, площадки для проверки технического состояния машин перед выездом из парка, для инструктажа водителей, пункт заправки, пункт чистки и мойки автомобилей, а также пункт ежедневного техобслуживания и ремонта, аккумуляторная зарядная станция, склады, трансформаторная подстанция, котельная, водозаборные и очистные сооружения, резервуары запаса воды для нужд пожаротушения, ограждения с системами охраны. Также на объекте появится учебное поле с автодромом, командным пунктом и площадками для специальной подготовки.

Сейчас возводятся железобетонные фундаменты хранилищ: выполняется бетонная подготовка, армирование, укладка гидроизоляции. На строительной площадке создан достаточный запас стройматериалов, установлен бетонно-растворный узел.

- Хранилища представляют собой металлический каркас с тентом, они не являются объектом капитального строительства и поставляются в полной заводской готовности и с инженерным оборудованием. Необходимо отметить, что все применяемые строительные материалы только российского производства, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Забайкальский край ВВО строительство автопарк военнослужащие

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