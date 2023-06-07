В Ангарске молодожёны сыграли свадьбу в стиле пушкинских времён

















6 июня, в День русского языка (праздник отмечается в эту дату, так как это день рождения поэта Александра Пушкина) в Ангарске молодожёны сыграли необычную свадьбу. Её устроили в стиле пушкинских времён, а влюблённые и их гости облачились в стилизованные наряды тех лет.Для новобрачных и их гостей подготовили эксклюзивную тематическую брачную церемонию, наполненную романтичными нотами XIX века, рассказали в службе ЗАГС Иркутской области.После эффектного появления жених и невеста поставили свои подписи в книге актов гражданского состояния, обменялись обручальными кольцами. Для гостей состоялось дефиле в образах XIX века. Затем влюблённые исполнили свой первый супружеский «Хрустальный вальс», рядом также вальсировали кадеты школы № 37.Заместитель руководителя службы ЗАГС Иркутской области Елена Ткаченко вручила молодому супругу первый семейный документ – свидетельство о браке, а молодой жене – «Полное собрание стихотворений в одном томе» Александра Пушкина. Она поздравила молодожёнов:- Самая сильная магия в мире – это любовь… Верьте в неё. Только она даёт силы сворачивать горы, доставать звезды с неба и просто заставляет видеть мир намного шире! Любите друг друга – это прекрасно! И весь мир станет ещё более чудесным и волшебным!«Бесконечной любви» и счастья молодым пожелали заместитель мэра Ангарска Марина Сасина и председатель городской Думы Александр Городской.