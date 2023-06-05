Команда прошла в финал СФО
В Бурятии подвели итоги высшей лиги чемпионата «МЛБЛ-Бурятия» по баскетболу. Баскетбольный клуб «Лара» становится шестикратным победителем высшей лиги. В финальном матче «Лара» уверенно победила «Магнум» со счётом 102-56.
«БГУ» в матче за бронзовые награды сумело одолеть «СШ-5 2007» со счётом 93-78.
По основным статистическим показателям были отмечены:
«Лучший по подборам» - Виктор Горбунов («БГУ»);
«Лучший по передачам» - Андрей Рогачёв («Лара»);
«Лучший по перехватам» - Кирилл Бухольцев («БГУ»);
«Лучший по блокшотам» - Егор Быстров («СШ-5 2007»).
Самым ценным игроком турнира был признан Дмитрий Ткаченко из «Лары».
«Лара» и «БГУ» примут участие в предстоящем финале Сибирского федерального округа «МЛБЛ-Сибирь», который пройдёт с 8 по 12 июня в городе Новосибирск. Об этом сообщает федерация баскетбола РБ.
Баскетбольный клуб Бурятии стал шестикратным победителем высшей лиги
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