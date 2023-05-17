Кикбоксёры Бурятии завоевали три медали первенства России

Среди них одно золото



Три спортсмена из Бурятии завоевали медали на первенстве России по кикбоксингу. Соревнования прошли с 1 по 13 мая в городе Кемерово. В них участвовали 1400 спортсменов со всей страны, в том числе 12 представителей Бурятии отстаивали.



Стать не только победительницей первенства, но и выполнить норматив мастера спорта удалось Дарье Шелопугиной. Спортсменка никому не оставила шансов в весовой категории 55 кг, сообщили в минспорта Бурятии.



Выложилась по полной на спортивной арене ледового дворца «Кузбасс» и Анастасия Бурдина. Она стала бронзовым призёром в весовой категории до 50 кг, уступив всего один балл сопернице из Ульяновской области.



Ещё одну бронзовую медаль Бурятии принёс Иван Родионов в абсолютной весовой категории. В полуфинальном поединке он уступил представителю Красноярского края.

