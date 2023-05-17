Жители Бурятии запечатлели уход воды из Гусиного озера

Общество, Фото: Юлия Мальцева

Местные жители переживают, не наблюдают ли они экологическую катастрофу



В Селенгинском районе Бурятии местные жители забили тревогу по поводу текущего состояния озера Гусиное. Они рассказали, что с каждым сезоном озеро мельчает. Публикация вышла в паблике «Весь Гусиноозёрск» со ссылкой на координатора Селенгинского местного отделения фракции ЛДПР Юлии Мальцевой.



- Друзья, в воскресенье была на нашем озере Гусином, была в шоке от увиденного. Озеро уходит, его становится так мало, и если это будет происходить каждый год, то его не останется. В прошлом году метров пять было точно. Это экологическая катастрофа, - говорится в сообщении.



В комментариях некоторые пользователи выразили надежду, что с сезоном дождей уровень воды всё же поднимется.



«Ужас!»,

«Надеюсь, с дождём все вернётся»,

«Печально!», - пишут подписчики.



Однако другие заметили противоречия:



«Сначала люди жалуются на затопления подвалов, огородов и т.п., озеро из-за этого спускают, а люди жалуются на то, что озеро мельчает. Вы определитесь уже»,

«Если вернётся, снова начнут возмущаться что подвалы топит»,



Пока официальных комментариев по поводу ситуации не поступало.

