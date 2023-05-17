Местные жители переживают, не наблюдают ли они экологическую катастрофу
В Селенгинском районе Бурятии местные жители забили тревогу по поводу текущего состояния озера Гусиное. Они рассказали, что с каждым сезоном озеро мельчает. Публикация вышла в паблике «Весь Гусиноозёрск» со ссылкой на координатора Селенгинского местного отделения фракции ЛДПР Юлии Мальцевой.
- Друзья, в воскресенье была на нашем озере Гусином, была в шоке от увиденного. Озеро уходит, его становится так мало, и если это будет происходить каждый год, то его не останется. В прошлом году метров пять было точно. Это экологическая катастрофа, - говорится в сообщении.
В комментариях некоторые пользователи выразили надежду, что с сезоном дождей уровень воды всё же поднимется.
«Ужас!»,
«Надеюсь, с дождём все вернётся»,
«Печально!», - пишут подписчики.
Однако другие заметили противоречия:
«Сначала люди жалуются на затопления подвалов, огородов и т.п., озеро из-за этого спускают, а люди жалуются на то, что озеро мельчает. Вы определитесь уже»,
«Если вернётся, снова начнут возмущаться что подвалы топит»,
Пока официальных комментариев по поводу ситуации не поступало.
Жители Бурятии запечатлели уход воды из Гусиного озера
Общество, Фото:
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