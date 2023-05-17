В Бурятии выступили ведущие актёры отечественного кинематографа

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Наталья Варлей на встрече со зрителями рассказала о совместной работе с Александром Вампиловым



Гости международного кинофестиваля детского, юношеского и семейного кино «Хрустальный нерпёнок» провели накануне творческий вечер в Русском драматическом театре Улан-Удэ. Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, народный артист России Юрий Назаров, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков, заслуженный артист России Борис Галкин, актриса театра и кино и поэтесса Полина Нечитайло пели песни о Родине и любви и читали стихи классиков. Ведущих актёров отечественного кинематографа и театра поблагодарил глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Вот так близко своих кумиров видим не часто. И, конечно, эмоции не передаваемые, вспомнились все фильмы, и все мои детские воспоминания. Спасибо вам, что вы сегодня с нами, что вы нашли время и к нам приехали, для нас это большая честь, большая радость. И с вашей лёгкой руки этот фестиваль теперь будет ежегодным. Приезжайте, привозите своих коллег, друзей, да и просто приезжайте! - обратился к гостям Алексей Цыденов.



Народный артист России Юрий Назаров оценил инициативу организаторов кинофестиваля, отметив, что это первый международный фестиваль детского кино такого уровня. Он поблагодарил зрителей за тёплый приём.



- Прекрасная природа Бурятии, просторы и святой батюшка Байкал – как это красиво и широко! И вот душа зрителя здесь такая же широкая, - обратился со сцены Русского драматического театра Юрий Назаров.



Наталья Варлей рассказала о важном этапе её творчества, связанном с совместной работой с драматургом Александром Вампиловым.



- Первой моей ролью в театре имени Станиславского была роль Тани в «Прощании в июне» (16+) Александра Вампилова. Саша Вампилов – это очень близкий мне драматург, замечательный человек, и мне посчастливилось с ним встретиться на выпуске спектакля. Я считаю, что это самый яркий драматург нашей современности, - отметила Наталья Варлей.



Кинофестиваль «Хрустальный нерпёнок» дал возможность жителям Бурятии услышать авторские стихи кумиров детства, их песни из легендарного советского кино. Фестиваль проходит впервые и приурочен к столетнему юбилею республики.



В международном конкурсе приняли участие 12 фильмов из Ирана, Китая, Беларуси, Индии, России, Киргизии, Казахстана, Таджикистана.



- Слоган фестиваля «Мой дом – моя страна». Фильмы, включённые в программу киносмотра, соответствуют этому девизу и повествуют о дружбе, взаимовыручке, традиционных семейных ценностях, любви к своим близким и своей родине, - сообщает пресс-служба правительства РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

