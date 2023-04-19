В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»

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Знаменитая «Ария Мистера Икс» вновь прозвучит в стенах Бурятского театра оперы и балета в исполнении эстрадного певца Чингиса Раднаева. Как сообщал «Байкал-Daily», премьера оперетты «Мистер Икс» состоялась в январе.Очередной показ оперетты состоится 4 мая. Заглавные партии исполнят заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев и солистка оперной труппы Маргарита Мартынова.Действие в спектакле происходит в знаменитом петербургском цирке Чинизелли. В недалеком прошлом дядюшка лишил своего племянника законной доли наследства за то, что тот увлекся его невестой. Лишённый средств к существованию молодой человек был вынужден примкнуть к труппе бродячих артистов. Пройдя через годы скитаний и унижений, он завоевал себе имя в актерском мире, став известным цирковым акробатом под псевдонимом «Мистер Икс».В образе Мистера Икс вновь предстанет Чингис Раднаев.- Мне нужно сыграть артиста. Мой персонаж очень добрый, положительный. Думаю, мы должны показать дух того времени, когда жили гусары и бароны. Я раньше говорил, что где-то в глубине во мне спит оперный певец. Сейчас могу сказать, что он уже на поверхности, - говорит Чингис Раднаев.Партию его возлюбленной, красавицы Теодоры, вновь исполнит солистка оперной труппы Маргарита Мартынова.- Мне безумно нравится партия Теодоры, княгини. Это очень величественная партия, в ней много актёрской игры и юмора, - говорит певица.