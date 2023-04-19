19 апреля

18 апреля

Популярное

В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»

В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Показ состоится 4 мая в Бурятском оперном театре

Знаменитая «Ария Мистера Икс» вновь прозвучит в стенах Бурятского театра оперы и балета в исполнении эстрадного певца Чингиса Раднаева. Как сообщал «Байкал-Daily», премьера оперетты «Мистер Икс» состоялась в январе.

Очередной показ оперетты состоится 4 мая. Заглавные партии исполнят заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев и солистка оперной труппы Маргарита Мартынова.

Действие в спектакле происходит в знаменитом петербургском цирке Чинизелли. В недалеком прошлом дядюшка лишил своего племянника законной доли наследства за то, что тот увлекся его невестой. Лишённый средств к существованию молодой человек был вынужден примкнуть к труппе бродячих артистов. Пройдя через годы скитаний и унижений, он завоевал себе имя в актерском мире, став известным цирковым акробатом под псевдонимом «Мистер Икс».

В образе Мистера Икс вновь предстанет Чингис Раднаев.

- Мне нужно сыграть артиста. Мой персонаж очень добрый, положительный. Думаю, мы должны показать дух того времени, когда жили гусары и бароны. Я раньше говорил, что где-то в глубине во мне спит оперный певец. Сейчас могу сказать, что он уже на поверхности, - говорит Чингис Раднаев.

Партию его возлюбленной, красавицы Теодоры, вновь исполнит солистка оперной труппы Маргарита Мартынова.

- Мне безумно нравится партия Теодоры, княгини. Это очень величественная партия, в ней много актёрской игры и юмора, - говорит певица.


Возрастное ограничение 12+

оперное искусство оперетта театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
В Бурятии поднялся ажиотаж из-за простаивающего туалета за 3 с лишним миллиона
Общество, 19.04.2023
Он как по волшебству заработал после шумихи в соцсетях
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Жители Бурятии высадят деревья в память о своих ветеранах
Общество, 19.04.2023
За день планируется высадить более 60 тысяч сеянцев сосны
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
В Улан-Удэ Чингис Раднаев вновь споёт в оперетте «Мистер Икс»
Общество, 19.04.2023
Показ состоится 4 мая в Бурятском оперном театре
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
В Улан-Удэ спасли замурованного в подвале котёнка
Общество, 19.04.2023
На помощь животному пришли волонтёры и сотрудники управляющей компании
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
В Улан-Удэ студенты собрали 55 мешков мусора
Общество, 19.04.2023
Уборку провели в сквере у 10-го корпуса ВСГУТУ и вдоль улицы Жердева
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
В Улан-Удэ юную нарушительницу научили наращивать ресницы
Общество, 19.04.2023
Девушка прошла курсы профмастерства 
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
В Чите к 9 мая установят четырёхметровый арт-объект
Общество, 19.04.2023
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
Общество, 19.04.2023
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
В Улан-Удэ с раннего утра борются с апрельским снегом
В Улан-Удэ с раннего утра борются с апрельским снегом
Общество, 19.04.2023
На это брошены все силы коммунальщиков
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ закрыли из-за снегопада
Общество, 19.04.2023

В городе и его окрестностях сильная метель


В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 19.04.2023
В республике ожидается снег и ветер 
Победители фестиваля «Поющая Бурятия» выступят на Сурхарбане
Победители фестиваля «Поющая Бурятия» выступят на Сурхарбане
Общество, 18.04.2023
В республике стартовал вокальный конкурс

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^